Христо Стоичков: Бат Джони никога не предаде приятелите си! (ВИДЕО)

Беше един от първите, които ме прие в съблекалнята, спомни си Камата

Христо Стоичков: Бат Джони никога не предаде приятелите си! (ВИДЕО)
Легендата на българския футбол Христо Стоичков се сбогува с великия вратар на ЦСКА и България Георги Велинов.

„Оставя една голяма диря в българския футбол, една голяма диря като човек. Той никога не се предаде“, сподели Стоичков за Велинов.

„Това са големите спомени, които имам с него – от 1985 година, когато ме приеха в съблекалнята. Той беше един от първите, които ме прие в съблекалнята“, добави Камата.

„Той никога не предаде ЦСКА и никога не предаде приятелите. Това е бат Джони, голяма личност, голям човек. Винаги е помагал на по-малките и аз винаги ще му бъда благодарен.

Това са спомени, които няма как да се забравят. Израснахме покрай него. Той ни научи на дисциплина и на уважение. Бате Джони ще остане, какъвто си е бил – човек и легенда!“, завърши Кавалерът на "Златната топка" за 1994 г.

