НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 109: Наричайте ме Нулио Веласкес!

И още коментари след мачовете от четвъртфиналите в турнира за Купата на България

НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 109: Наричайте ме Нулио Веласкес!

Само за една седмица Левски загуби два пъти от Лудогорец с по 0:1 и... мечтаният требъл стана просто надежда за титлата! 

Точно това ще обсъждаме в днешния епизод на "Спортен нюзрум". 

Съперничеството

Вчера, 11 февруари, в Разград Левски отново загуби. Единственият гол за Лудогорец падна едва в 7-ата минута. 

Хулио Веласкес, чиято кариера при "сините" тръгна именно с победа над "орлите", явно е забравил как се прави. 

А и няма да си затворим очите за призивите за оставка! Ще успее ли испанецът да се измъкне "сух" от тях? 

Снимка: Getty Images

Спокойствие в ЦСКА

На другия полюс са "червените", които успяха лежерно и категорично да се справят с ЦСКА 1948. 

Остава да видим какво ще стане в пловдивското дерби днес, 12 февруари. 

Бронзовата Лора

Няма как да пропуснем и успехът на Лора Христова - родната биатлонистка, която спечели бронз от олимпийските игри в Милано/Кортина. 

Ще видим нейните реакции и тези на най-близките ѝ!

Гледайте ни! Започваме в 13:00 ч. в канала ни в Youtube! 

 

