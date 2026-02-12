НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 109: Наричайте ме Нулио Веласкес!

Само за една седмица Левски загуби два пъти от Лудогорец с по 0:1 и... мечтаният требъл стана просто надежда за титлата!

Точно това ще обсъждаме в днешния епизод на "Спортен нюзрум".

Съперничеството

Вчера, 11 февруари, в Разград Левски отново загуби. Единственият гол за Лудогорец падна едва в 7-ата минута.

Хулио Веласкес, чиято кариера при "сините" тръгна именно с победа над "орлите", явно е забравил как се прави.

А и няма да си затворим очите за призивите за оставка! Ще успее ли испанецът да се измъкне "сух" от тях?

Снимка: Getty Images

Спокойствие в ЦСКА

На другия полюс са "червените", които успяха лежерно и категорично да се справят с ЦСКА 1948.

Остава да видим какво ще стане в пловдивското дерби днес, 12 февруари.

Бронзовата Лора

Няма как да пропуснем и успехът на Лора Христова - родната биатлонистка, която спечели бронз от олимпийските игри в Милано/Кортина.

Ще видим нейните реакции и тези на най-близките ѝ!

