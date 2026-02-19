bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Първи и втори пост бяха чудесни. Аз искам да се извиня!"

Мария Здравкова бе на трети пост

"Първи и втори пост бяха чудесни. Аз искам да се извиня!"

Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина са едни от най-успешните в историята на българския спорт. Вече имаме два медала от тях - бронзови на Лора Христова (биатлон) и Тервел Замфиров (сноуборд). 

Те обаче може да са болезнени! Да са разочароващи! 

Поне за българската биатлонистка Мария Здравкова, която вчера, 18 февруари, дори се... извини. 

Женската ни щафета в биатлона завърши 12-а на Игрите

Щафетата

Мария бе трети пост в щафетата на България. Преди нея караха бронзовата Лора Христова, която не направи нито една грешка в стрелбата, както и Милена Тодорова, която предаде поста си втора - на по-малко от две секунди от водачката. 

След това по трасето тръгна Здравкова, която направи повече грешки в стрелбата и две наказателни обиколки преди да предаде на последния ни пост - Валентина Димитрова. 

Снимка: Reuters

"Момичетата на първи и втори пост се представиха чудесно, искам да им се извиня, защото завъртях два рунда. Всички ще кажат, че не им дължа това извинение, но така го чувствам, защото изпитвам вина към тях. Мъчно ми е, че така се получи. Трасето беше много бързо, ските ни също бяха добри, всичко беше наред. Пожелавам на Лора и Милена да сбъднат най-съкровените си желания, и двете имат сили за медал в масовия старт", каза Здравкова след финала. 

Масовият старт

За Здравкова, която преди години се отказа от биатлона, но след това се завърна в спорта, това бе последният старт на олимпийските игри в Милано/Кортина. 

Тя завърши 83-а в спринта и 76-а в индивидуалния старт. 

Снимка: Reuters

В масовия старт на 21 февруари - ден преди закриването на Игрите, ще участват само Лора Христова и Милена Тодорова. 

 
Тагове:

биатлон щафета извинение валентина димитрова Зимни олимпийски игри милена тодорова лора христова Мария Здравкова

