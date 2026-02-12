Илиян Филипов: Сираков за мен е "Сирачето". Не заслужава уважение! (ВИДЕО)

Войната по оста Ботев Пловдив - Левски ще продължи дълго!

Тя бе разпалена в последния месец от трансфера на футболиста Армстронг Око-Флекс в Левски, с който от пловдивския клуб не са съгласни, тъй като преговорите за привличане са се водили между "сините" и бащата на футболиста.

Собственикът на Ботев Илиан Филипов бе категоричен в предаването ни "Спортен нюзрум", че заради този случай е изгубил уважение към колегата си в Левски Наско Сираков.

Отношенията със Сираков и Боримиров

"Когато се говори истината, по медиите се казва, че се сваля нивото. Каквато е истината, тя трябва да се казва. Давам пример, че аз и господин Крушарски не взимаме пари от Ботев и Локомотив, а даваме. Господин Крушарски му правя евала, защото знам за случаи, в които последните си пари е дал, за да плати заплатите в Локомотив. Наско Сираков взема една доста добра, солидна заплата от Левски и не мисля, че е правилно.

Как искате да наричам човек, който два дни преди кражбата на Око Флекс, бяхме на една маса в БФС с господин Боримиров? Нито един от тях, не каза нищичко, че имат интерес към някой футболист, а са водили преговори с бащата. Как искате да се отнасям към тези хора? Когато някой дойде у вас и открадне телевизора, как се отнасяте? Ще му викате "Господине, заповядайте и вземете и хладилника!"?. Длъжен съм да защитя честта на Ботев Пловдив и ще го направя, каквото и да ми струва! Какво да кажа на господин Сираков? Благодаря, че се подиграхте с любимия ми клуб? За мен той е "Сирачето". Не заслужава уважение, заради начина, по който постъпи"

За терените

Филипов заяви, че повечето терени у нас не са добри за футбол и всички клубове трябва да работят в тази посока. Преди седмица собственикът на Лудогорец Кирил Домусчиев поиска промени в Лицензионната комисия към БФС, които не настъпиха в посочения срок.

"Тази кампания се говори от много време. Ако не се вземат драстични мерки... Ние купуваме футболисти, плащаме огромни заплати. При един контузен футболист, кой ще плати заплатите на този футболист? Това е проблемът! На тези терени футбол не може да се играе. И да треперим ние кой играч ще се контузи... Това не е нормално. Поддръжката на терена на "Колежа" ни струва над 30 000 лева на месец! Токът за януари, заради изкуствените слънца и вентилаторите, е 37 000 евро! Плаща го клубът. Разбирам, че много клубове нямат финансовата възможност. Ако трябва, ще се намеси държавата и ще помогне, защото тя е огромният длъжник на целия спорт в България!

Терените се гледат от Лицензионната комисия. Имаше една инициатива да се прегледат терените на всички клубове през зимния период. Това, което видяхме на "Надежда" и в Монтана... Неправилно е да се играят мачове на тези терени. Това е смях и позор. Всички клубове ще подкрепят инициативата за терените. С Георги Иванов, каквото имам, вдигам телефона и му го казвам. Мисля, че се получава диалог. Тези неща трябва да се решават с диалог."