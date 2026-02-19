Трима треньори, същият противник: Ще победи ли Лудогорец Ференцварош? (AНКЕТА)

Лудогорец срещу Ференцварош - съперничество, което ще се превърне в историческо за евротурнирите. Никога в историята два клуба не са се срещали толкова пъти в рамките на един сезон, колкото тези два - 5, ако броим и реванша след седмица.

За историята

Това ще е четвърти мач между Лудогорец и Ференцварош през този сезон - 2 в квалификациите за Шампионската лига и 1 в груповата фаза на Лига Европа. А жребият за плейофите отреди да гледаме нов епизод в две части от този сблъсък.

Интересното е, че трети различен треньор ще води българският шампион срещу този съперник. В квалификациите начело беше Руи Мота. След това той бе уволнен и временно Тодор Живондов води отбора, преди назначаването на Пер-Матиас Хьогмо.

Също така Лудогорец няма победа срещу Ференцварош у дома, а в 7 мача има 4 загуби срещу този съперник. Единствената победа е от октомври 2019 г. и е 3:0 в групите на втория по сила европейски клубен турнир.

"Орлите" имат шанс да се класират за осминафиналите в Лига Европа за първи път от сезон 2013/14. Тогавашният формат обаче нямаше плейофи. След загубата от Рейнджърс, Лудогорец е в серия от 5 поредни победи, включително 2 срещу Левски за Суперкупата и Купата на България.



Българският шампион все още е в битката за титлата в efbet лига, но изостава на Левски със 7 точки, а най-вероятно ще изиграе още 3 мача срещу състава на Хулио Веласкес.

Ференцварош пък беше разгромен с 0:4 от Нотингам Форест в последния мач от груповата фаза на Лига Европа и загуби шансове за топ 8 и пропускане на плейофите. Отборът на Роби Кийн също е втори в домашното си първенство, като изостава на 3 точки от Гьори.

Ще успее ли Лудогорец да победи Ференцварош за първи път в Разград?

