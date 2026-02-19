bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Мигът, в който Микаела Шифрин прегърна починалия си баща

Американката разказа какво е преживяла след финала в слалома на Игрите

Мигът, в който Микаела Шифрин прегърна починалия си баща
Микаела Шифрин кара стабилно, без грешки във втория манш на слалома в Милано/Кортина. Тя ще стане шампион! Сякаш всички на пистата и пред екраните го знаят! 

И тя го знае, след като още в първия манш направи чудовищна разлика със своите конкурентки и бе почти на секунда пред втората. 

Когато тя прекоси шампионския си финал, не се зарадва веднага. Тя клекна и прегърна коленете си. За да се свърже с най-важния човек в живота ѝ, който я гледаше - но не от пистата, не от вкъщи, а от небето. 

Снимка: Reuters

Татко Шифрин

Преди повече от 6 години от този свят си отиде Джеф Шифрин - бащата на Микаела, който я подкрепяше безусловно. Тогава тя за кратко се оттегли от спорта. 

Джеф бе човекът, насочил Микаела към ските. Той и съпругата му Айлийн са колежански шампиони на САЩ, а още от малка тяхната дъщеря ги следва по... ските. 

Именно татко Шифрин винаги е бил до скиорката при успехите ѝ. И неговата кончина вероятно беше една от причините тя да не успява да спечели втора олимпийска титла в слалома след златото от Сочи 2014. През 2018 г. тя триумфира в гигантския слалом. 

Снимка: Getty Images

"Не искам да живея без него"

„Това беше момент, за който мечтаех. Също така много се страхувах от този момент. Всичко в живота, което можеш да направиш, след като загубиш някого, когото обичаш, е като ново преживяване. Все едно се раждаш отново. И все още имам толкова много моменти, в които се съпротивлявам на това. Казвам си „Не искам да живея без баща си!“. Може би днес беше първият път, в който наистина успях да приема тази реалност.", каза със сълзи на очи скиорката след триумфа си:

"Сякаш си мисля, че щях да бъда в този момент без него, да прекарам момента на тази тишина с него и с целия екип с мен, и беше просто малко по-духовно, отколкото обикновено. Но съм наистина благодарна за това."

Най-успешната

Микаела Шифрин е сочена за най-успешната скиорка в историята!

Снимка: Reuters

Освен трите олимпийски титли, тя има и сребро в комбинацията от ПьонгЧанг 2018. 

Шифрин има 8 златни медала от световни първенства, както и още 4 сребърни и 3 бронзови. 

От Световни купи има общо 17 титли - 5 в генералното класиране, 9 в слалома , 2 в гигантския слалом , 1 в супергигантски слалом.

Американката е на 30 години. 

 

 
