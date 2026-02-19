Раздават над 210 000 евро за заплати в леката атлетика

12 български атлети са официално обезпечени със заплати до олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Новината обяви президентът на Федерацията по лека атлетика Георги Павлов.

Средствата са осигурени от фирми - партньори на атлетическата централа, и за целия период са на обща стойност от нас 210 000 евро.

Готови да помогнат

"Това са наши приятели, които винаги са готови да помогнат за развитието на атлетиката, но и за спокойствието на състезателите. С тези скромни месечни средства те ще могат малко по-спокойно и уверено да тренират и да се готвят за игрите", каза Георги Павлов.

Обезпечените атлети попадат в олимпийската подготовка и са селектирани на този принцип.

Талантите

Сред избраните са европейският шампион и национален рекордьор в скока на дължина Божидар Саръбоюков, колежката му в същата дисциплина Пламена Миткова, националният рекордьор на 60 метра Христо Илиев и други.

В списъка има още осем състезатели, като целта на БФЛА е до края на годината да се намерят пари и за тях.

През уикенда на България предстои участие на Балканския шампионат в Белград, а след месец е световното първенство в Полша.