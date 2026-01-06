Наш вратар премина в тим от Бундеслигата

Силен трансфер! 22-годишният Емил Газдов премина под наем в елитния германски Санкт Паули. За първи път в 125-годишната история на Санкт Паули българин ще носи цветовете на тима.

Новината за трансфера бе обявена от Санкт Паули. Той пристига от Монреал и ще играе под наем в Хамбург до края на сезона.

Кой е Емил Газдов?

Той е роден през 2003 г. във Ванкувър. И двамата му родители са българи, като има българско и канадско гражданство.

Преди да акостира в Бундеслигата, той е натрупал ценен опит в канадския елит, където е играл за отборите на Пасифик и Валур. Впечатляващите му изяви не останаха незабелязани и той бе избран за Вратар номер 1 в лигата за 2024 г.

Това ще бъде втори престой за Газдов в Германия. Като юноша той беше част от академията на друг известен германски клуб – Нюрнберг, където развива уменията си преди да се завърне в Северна Америка.

