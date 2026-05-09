bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Ники Михайлов посвети трогващи думи на баща си (СНИМКА)

40 дни без Боби Михайлов

Ники Михайлов посвети трогващи думи на баща си (СНИМКА)

Бившият вратар на Левски и националния отбор по футбол Николай Михайлов посвети трогващи думи на баща си - Борислав, който си отиде преди 40 дни.

Легендарният страж - герой от САЩ'94, почина на 31 март на 63-годишна възраст.

"40 дни без теб... Липсваш ми всеки ден", написа Ники в социалната мрежа Instagram. Към публикацията той добави снимка на Боби Михайлов, който приживе се радва на своята внучка Борислава.

Сбогом, Капитане!

Легендата на българския футбол Борислав Михайлов издъхна на 31 март. Големият вратар на България беше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт.

Дългогодишният президент на БФС не успя да се възстанови въпреки положените грижи от семейството му и медицинския персонал. Той напусна този свят по-малко от 50 дни след 63-ия си рожден ден.

Михайлов е сред най-значимите фигури в българския футбол със 102 мача за националния отбор. С основен принос за успехите на златното поколение, спечелило бронзовите медали от световното първенство в САЩ през 1994 г.

Трикратен шампион и трикратен носител на Купата на България с Левски. Футболист на годината за 1986-а.

След 8 сезона за Левски преминава в португалския Беленензеш и френския Мюлуз. В средата на 90-те години на миналия век се завръща в България с екипа на Ботев Пловдив. Следват престои в английския Рединг и Славия. Завършва кариерата си в швейцарския Цюрих.

От 2000 г. е член на Изпълнителния комитет на БФС. По-късно става и първи вицепрезидент. През 2005 г. е избран за президент на Централата и остава на поста до 2023 г.

Снимка: Lap.bg

 
Тагове:

България левски легенда боби михайлов ники михайлов национален отбор николай михайлов почина внучка борислав михайлов думи вратар 40 дни публикация сащ 94 сащ 1994 отиде си трогваща трогващи

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Арбелоа през сълзи: Това е предателство!

Арбелоа през сълзи: Това е предателство!
Мечта на две колела: Как Варвара получи подарък от звезда в Джирото? (ВИДЕО)

Мечта на две колела: Как Варвара получи подарък от звезда в Джирото? (ВИДЕО)
Везенков срещу шампиона на полуфинал в Евролигата

Везенков срещу шампиона на полуфинал в Евролигата
Алекс Николов отива в Иран!

Алекс Николов отива в Иран!
Линдзи Вон е номинирана в състава на САЩ за Световната купа

Линдзи Вон е номинирана в състава на САЩ за Световната купа

Последни новини

Давид Иванов спечели злато на Световната купа във Варна

Давид Иванов спечели злато на Световната купа във Варна
Стоян Копривленски за цената на успеха: Самота, много самота... (ВИДЕО)

Стоян Копривленски за цената на успеха: Самота, много самота... (ВИДЕО)
Щангите ни в критична точка:

Щангите ни в критична точка: "С всеки ден губим!"
Арбелоа през сълзи: Това е предателство!

Арбелоа през сълзи: Това е предателство!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV