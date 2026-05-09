Ники Михайлов посвети трогващи думи на баща си (СНИМКА)

Бившият вратар на Левски и националния отбор по футбол Николай Михайлов посвети трогващи думи на баща си - Борислав, който си отиде преди 40 дни.

Легендарният страж - герой от САЩ'94, почина на 31 март на 63-годишна възраст.

"40 дни без теб... Липсваш ми всеки ден", написа Ники в социалната мрежа Instagram. Към публикацията той добави снимка на Боби Михайлов, който приживе се радва на своята внучка Борислава.

Сбогом, Капитане!

Легендата на българския футбол Борислав Михайлов издъхна на 31 март. Големият вратар на България беше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт.

Дългогодишният президент на БФС не успя да се възстанови въпреки положените грижи от семейството му и медицинския персонал. Той напусна този свят по-малко от 50 дни след 63-ия си рожден ден.

Михайлов е сред най-значимите фигури в българския футбол със 102 мача за националния отбор. С основен принос за успехите на златното поколение, спечелило бронзовите медали от световното първенство в САЩ през 1994 г.

Трикратен шампион и трикратен носител на Купата на България с Левски. Футболист на годината за 1986-а.

След 8 сезона за Левски преминава в португалския Беленензеш и френския Мюлуз. В средата на 90-те години на миналия век се завръща в България с екипа на Ботев Пловдив. Следват престои в английския Рединг и Славия. Завършва кариерата си в швейцарския Цюрих.

От 2000 г. е член на Изпълнителния комитет на БФС. По-късно става и първи вицепрезидент. През 2005 г. е избран за президент на Централата и остава на поста до 2023 г.