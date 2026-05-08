Официално: Берое е без лиценз!

Лицензионната комисия на БФС официално обяви, че отказва лицензиране на Берое Стара Загора за следващия сезон в Първа лига!

Това решение се отнася и за Втора лига, което означава, че старозагорци ще трябва да рестартират в аматьорския футбол.

Причината за отказания лиценз е "на база несъответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране, изд. 2025 в част "Финансови критерии“.

Снимка: Lap.bg

Заралии имат 7 календарни дни да обжалват решението, но това означава, че трябва да оправят всички останали проблеми, които имат свързани с лицензирането.

Все още не е ясно какво ще се случи с първенството и ситуацията с изпадащите отбори, като в крайна сметка всичко зависи от това на кое място Берое ще завърши в крайното класиране.

Очаква се това решение да бъде взето от спортно-техническата комисия на БФС.

Решението за издаване на лиценз на Септември София и Монтана беше отложено.

Във връзка проведено редовно заседание, Лицензионната комисия уведомява за следните решения:

Лиценз за участие в турнирите на УЕФА и БФС се издава на:

ПФК Левски АД

ФК ЦСКА 1948 ЕАД

ПФК Лудогорец 1945 АД, включително и женски отбор

ПФК ЦСКА ЕАД

ПФК Локомотив Пловдив-1926 АД - условен лиценз

ПФК Черно море АД

ПФК Арда Кърджали 1924 АД - условен лиценз

ПФК Ботев АД, гр. Пловдив

ПФК Славия 1913 АД;



Лиценз за участие в Първа професионална футболна лига се издава на:

ПФК Ботев Враца

ПФК Локомотив София

ФК Спартак Пловдив

ФК Добруджа

ПФК Монтана.