Официално: Берое е без лиценз!

Лицензионната комисия на БФС официално обяви, че отказва лицензиране на Берое Стара Загора за следващия сезон в Първа лига!
Това решение се отнася и за Втора лига, което означава, че старозагорци ще трябва да рестартират в аматьорския футбол.
Причината за отказания лиценз е "на база несъответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране, изд. 2025 в част "Финансови критерии“.
Заралии имат 7 календарни дни да обжалват решението, но това означава, че трябва да оправят всички останали проблеми, които имат свързани с лицензирането.
Все още не е ясно какво ще се случи с първенството и ситуацията с изпадащите отбори, като в крайна сметка всичко зависи от това на кое място Берое ще завърши в крайното класиране.
Очаква се това решение да бъде взето от спортно-техническата комисия на БФС.
Решението за издаване на лиценз на Септември София и Монтана беше отложено.
Във връзка проведено редовно заседание, Лицензионната комисия уведомява за следните решения:
Лиценз за участие в турнирите на УЕФА и БФС се издава на:
ПФК Левски АД
ФК ЦСКА 1948 ЕАД
ПФК Лудогорец 1945 АД, включително и женски отбор
ПФК ЦСКА ЕАД
ПФК Локомотив Пловдив-1926 АД - условен лиценз
ПФК Черно море АД
ПФК Арда Кърджали 1924 АД - условен лиценз
ПФК Ботев АД, гр. Пловдив
ПФК Славия 1913 АД;
Лиценз за участие в Първа професионална футболна лига се издава на:
ПФК Ботев Враца
ПФК Локомотив София
ФК Спартак Пловдив
ФК Добруджа
ПФК Монтана.