Официално: Росен Божинов е най-скъпият български защитник

Националът ще помага на новия си отбор да оцелее в Серия “А“

Официално: Росен Божинов е най-скъпият български защитник

Националът Росен Божинов беше представен като най-новото попълнение на италианския елитен Пиза! Според медиите на Апенините, новакът е платил на белгийския Антверпен 5 млн. евро.

Така Божинов става най-скъпоплатеният роден защитник за всички времена.

30% от сумата ще бъдат насочени към бившия клуб на бранителя - ЦСКА 1948.

Новият №1

Родом от Кнежа, юношата на Етър е вече вторият най-скъп играч на Пиза, след като през миналата седмица "кулите" привлякоха нигерийския нападател Рафиу Дорусинми от чешкия Виктория Пилзен за 9 млн. евро.

Контрактът на Божинов, който ще навърши 21 идната седмица, е до края на сезон 2029/2030.

Пиза се завърна в италианския елит след 34-годишно отсътствие. В момента обаче отборът, воден от Алберто Джилардино, е на дъното на Серия "А" и изостава на 4 точки от спасителния бряг на 17-ото място.

