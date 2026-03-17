Мисия (не)възможна: Челси гони чудо срещу шампиона ПСЖ

Парижани гостуват в Лондон в за рутинен мач

Челси е изправен пред мисия невъзможна. „Сините“ се нуждаят от 3 безответни гола срещу европейския шампион ПСЖ само за да вкарат мача в продължения.

Лондонският тим рухна в последните 20 минути при гостуването си в Париж в първия сблъсък от осминафиналите на Шампионската лига и допусна тежка загуба с 5:2.

Тежката вечер в Париж

Това се превърна в най-суровото поражение на лондончани в първи мач като гост в двубой от турнир на УЕФА от 1994/95, когато отборът загуби с 0:3 от Реал Сарагоса на полуфинал в КНК.

Скорошна форма

Спадът във формата на Челси идва в най-неподходящия момент – „сините“ спечелиха само един от последните си шест мача в редовното време (2 равенства, 3 загуби) след домакинската загуба с 1:0 през уикенда срещу Нюкасъл.

Според Opta шансът им да продължат е едва 7%. Пасивът от три гола изглежда много сериозен, но от своя страна лондонският отбор е отбелязал два или повече гола в последните си седем мача в евротурнирите срещу френски отбори.

Парижани са в добра форма при гостуванията, с четири победи в последните пет мача. Под ръководството на Луис Енрике ПСЖ се представя силно в елиминациите на Шампионската лига – 10 победи в 15 мача. Отборът се надява да стане първият след Реал Мадрид (2017/18), който успява да защити титлата си в турнира.

Парижани са загубили само един от последните си девет мача в УЕФА срещу английски отбори (6 победи, 2 равенства). Освен това ПСЖ спечели последните си три елиминации в два мача срещу клубове от Висшата лига – всичките през миналия сезон в Шампионската лига, когато отстрани Ливърпул, Астън Вила и Арсенал съответно на осминафинал, четвъртфинал и полуфинал.

На пръв поглед изглежда, че ни предстои рутинен мач за ПСЖ в Лондон, но ако върнем лентата назад, Челси знае как да победи парижани, триумфирайки с 3:0 на финала на Световното клубно първенство.

