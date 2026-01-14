Око-Флекс мина прегледи в Левски, Ботев не го приема (СНИМКА)

Скандалът се разраства! Крилото на Ботев Пловдив Армстронг Око-Флекс премина медицински прегледи в Левски.

23-годишният ирландец е близо до "Герена", след като "сините" са превели на Ботев откупната клауза, заложена в договора му. От пловдивския клуб обаче не признават плащането за активиране, тъй като не са били уведомени.

Сумата по трансфера е между 250 и 350 хил. евро.

Гневната позиция на Ботев Пловдив:

"Във връзка с публичните спекулации около футболиста Армстронг Око-Флекс, ПФК Ботев Пловдив счита за необходимо да изрази своята позиция ясно и категорично.

ПФК Ботев Пловдив потвърждава, че на 14.01.2026 година, клубът е получил банков превод, нареден от ПФК Левски София, с основание „по нареждане и в полза на Армстронг Око-Флекс“.

Към настоящия момент ПФК Ботев Пловдив не признава това плащане като валидно активиране на откупна клауза, тъй като договорът на футболиста е действащ, трансферният прозорец не е отворен и съществува спор относно реда и начина, по който се прави опит за заобикаляне на регламентираната процедура.

Поведението на ПФК Левски София в този случай представлява неколегиалност, некоректност и наглост, изразяващи се в:

- опит за придобиване на състезател под действащ договор чрез трети лица;

- директен контакт с футболиста и неговото обкръжение без знанието и съгласието на настоящия му клуб;

- превеждане на средства с цел поставяне на ПФК Ботев Пловдив пред свършен факт.

Подобни действия не само противоречат на утвърдените принципи на коректност между футболните клубове, но и подкопават доверието в правилата, по които следва да функционира българският футбол.

ПФК Ботев Пловдив вече е сезирал Българския футболен съюз и ще използва всички предвидени от правилата механизми за защита на своите права, включително и пред международните институции, ако това се наложи.

До окончателното разрешаване на случая договорът на футболиста остава в сила. Клубът няма да приеме натиск, поставяне пред свършен факт или опити за заобикаляне на правилата.

ПФК Ботев Пловдив ще продължи да отстоява принципите на законност, прозрачност и уважение, както в защита на собствения си интерес, така и в интерес на българския футбол."

Футболистът

Око-Флекс е преминал през школите на Арсенал и Селтик.

През август 2025 г. той се присъедини към Ботев Пловдив от швейцарския Цюрих.

В 14 мача до момента Око-Флекс вкара 7 гола.

