Ще има ли обрат в Шампионската лига тази вечер? (АНКЕТА)

Гласувайте преди първите осминафинални реванши

Ще видим ли паметен обрат в осминафиналните реванши от Шампионската лига тази вечер? Споделете мнението си в анкетата ни.

Като изключим Арсенал и Байер Леверкузен, които не излъчиха победител, завършвайки 1:1 в Германия, три отбора имат сложна задача - стопяване на изоставане от 3 гола, при това само за вкарване на сблъсъка в продължения.

Манчестър Сити - Реал Мадрид

За пети пореден сезон Реал Мадрид и Манчестър Сити се изправят един срещу друг в елиминационната фаза на Шампионска лига на УЕФА.

Кралският клуб елиминира „гражданите“ през последните два сезона, а сега, след тежката загуба с 0:3 в Мадрид, шансовете на момчетата на Пеп Гуардиола изглеждат нищожни.

Така след хеттрика на Федерико Валверде в първата среща, Реал може да направи втори пореден хеттрик срещу Сити.

2020, 2022, 2023, 2024 и 2025 – това са годините, в които двата отбора са се изправяли един срещу друг в елиминациите. Реал Мадрид е с лек превес, като излиза победител в 3 от случаите, а „гражданите“ не са побеждавали "Лос бланкос" у дома от 2023 г.

Тогава Манчестър Сити вдига своя първи и единствен трофей от Шампионска лига, а победата бе категорична – 4:0.

Челси - Пари Сен Жермен

Челси е изправен пред мисия невъзможна. „Сините“ се нуждаят от 3 безответни гола срещу актуалния първенец на най-авторитетния футболен турнир ПСЖ само за да стигнат до допълнителни 30 минути.

Лондонският тим рухна в последните 20 минути при гостуването си в Париж в първия сблъсък от осминафиналите на Шампионската лига и допусна тежка загуба с 5:2.

Това се превърна в най-суровото поражение на лондончани в първи мач като гост в двубой от турнир на УЕФА от 1994/95, когато отборът загуби с 0:3 от Реал Сарагоса на полуфинал за Купата на носителите на купи. 

Спортинг Лисабон - Бодьо Глимт

Приказката на Бодьо Глимт в Шампионската лига продължава. Норвежците крачат към четвъртфиналите, след като взеха скалпа на пореден европейски гранд. Дебютантите победиха Спортинг Лисабон с 3:0 у дома.

Така "жълтите" постигнаха пети пореден успех в Турнира на богатите и отдалечиха "лъвовете" от първо класиране за фазата на най-добрите 8 от 43 години насам.

Има ли сили бившият тим на Красимир Балъков за обрат срещу сензацията? - Споделете в анкетата ни по-горе!

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Реал Мадрид и Манчестър сити

Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 : 0
Манчестър сити
Манчестър сити
40%
Притежание на топката
60%
10
Точни удари
5
2
Неточни удари
3
24
Опасни атаки
74
11
Нарушения
13
1
Корнери
10
1
Засади
0
4-4-2
Формация
4-1-3-2
Състави

1
12 22 24 23
8 45 14 15
21 7
42 9
26 20 11
16
45 3 15 33
25
Тибо Куртоа 1 Тибо Куртоа
Трент Александър-Арнолд 12 Трент Александър-Арнолд
Антонио Рюдигер 22 Антонио Рюдигер
Дийн Хуйсен 24 Дийн Хуйсен
Ферланд Менди 23 Ферланд Менди
Федерико Валверде 8 Федерико Валверде
45
Орелиен Чуамени 14 Орелиен Чуамени
Арда Гюлер 15 Арда Гюлер
Брахим Диас 21 Брахим Диас
Виниций Джуниор 7 Виниций Джуниор
Джанлуиджи Донарума 25 Джанлуиджи Донарума
Абдукодир Хусанов 45 Абдукодир Хусанов
Рубен Диас 3 Рубен Диас
Марк Гуехи 15 Марк Гуехи
N. O'Reilly 33 N. O'Reilly
Родри Ернандес 16 Родри Ернандес
Савио Морейра де Оливейра 26 Савио Морейра де Оливейра
Бернардо Силва 20 Бернардо Силва
Джереми Доку 11 Джереми Доку
Антоан Семеньо 42 Антоан Семеньо
Ерлинг Халанд 9 Ерлинг Халанд

Срещата по минути

83′ Карвахал влезе на мястото на Трент Александър-Арнолд
Омар Мармуш е сменен от Ерлинг Халанд 82′
Райън Айт Нури получи жълт картон 82′
76′ Franco Mastantuono е сменен от Брахим Диас
76′ Manuel Ángel Morán влезе на мястото на Thiago Pitarch
Райън Айт Нури влезе на мястото на Бернардо Силва 70′
влезе на мястото на
е сменен от
57′ Виниций Джуниор не отбеляза.
Жълт картон за Джанлуиджи Донарума 57′
Тияни Райндерс влезе на мястото на Савио Морейра де Оливейра 46′
46′ Фран Гарсия влезе на мястото на Ферланд Менди
42′ Федерико Валверде отбеляза гол!
27′ ГООООЛ! Федерико Валверде беше точен за отбора си
20′ ГООООЛ! Федерико Валверде беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Челси

ПСЖ
ПСЖ
5 : 2
Челси
Челси
58%
Притежание на топката
42%
6
Точни удари
8
3
Неточни удари
1
57
Опасни атаки
27
14
Нарушения
7
2
Корнери
3
2
Засади
2
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Състави

39
2 5 51 25
33 17 87
14 10 29
20
10 8 7
24 25
27 29 23 3
12
Матвей Сафонов 39 Матвей Сафонов
Ахраф Хакими 2 Ахраф Хакими
Маркиньос 5 Маркиньос
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Уорън Заир Емери 33 Уорън Заир Емери
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Жоао Педро Гонсалвеш Невес 87 Жоао Педро Гонсалвеш Невес
Desire Doue 14 Desire Doue
Усман Дембеле 10 Усман Дембеле
Брадли Баркола 29 Брадли Баркола
Филип Йоргенсен 12 Филип Йоргенсен
Мало Густо 27 Мало Густо
Уесли Фофана 29 Уесли Фофана
Тревох Чалоба 23 Тревох Чалоба
Кукурела 3 Кукурела
Рийс Джеймс 24 Рийс Джеймс
Мойсес Кайседо Корозо 25 Мойсес Кайседо Корозо
Коул Палмър 10 Коул Палмър
Хоакин Фернандес 8 Хоакин Фернандес
Педро Нето 7 Педро Нето
Жоао Педро 20 Жоао Педро

Срещата по минути

90+4′ ГООООЛ! Хвича Кварацхелия беше точен за отбора си
Алехандро Ферейра влезе на мястото на Мало Густо 88′
88′ Хвича Кварацхелия получи жълт картон
86′ ГООООЛ! Хвича Кварацхелия беше точен за отбора си
Ромео Лавия е сменен от Коул Палмър 83′
Лиъм Делап влезе на мястото на Жоао Педро 83′
78′ Сени Маюлу е сменен от Брадли Баркола
78′ Лукас Ернандес влезе на мястото на Уорън Заир Емери
74′ ГООООЛ! Витор Ферейра беше точен за отбора си
69′ Лий Канг-Ин е сменен от Усман Дембеле
62′ Хвича Кварацхелия е сменен от Desire Doue
ГООООЛ! Хоакин Фернандес беше точен за отбора си 57′
40′ Усман Дембеле отбеляза гол!
Мало Густо отбеляза гол! 28′
10′ ГООООЛ! Брадли Баркола беше точен за отбора си
