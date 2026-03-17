Ще има ли обрат в Шампионската лига тази вечер? (АНКЕТА)

Ще видим ли паметен обрат в осминафиналните реванши от Шампионската лига тази вечер? Споделете мнението си в анкетата ни.
Като изключим Арсенал и Байер Леверкузен, които не излъчиха победител, завършвайки 1:1 в Германия, три отбора имат сложна задача - стопяване на изоставане от 3 гола, при това само за вкарване на сблъсъка в продължения.
Ще има ли обрат в Шампионската лига тази вечер?
Манчестър Сити - Реал Мадрид
За пети пореден сезон Реал Мадрид и Манчестър Сити се изправят един срещу друг в елиминационната фаза на Шампионска лига на УЕФА.
Кралският клуб елиминира „гражданите“ през последните два сезона, а сега, след тежката загуба с 0:3 в Мадрид, шансовете на момчетата на Пеп Гуардиола изглеждат нищожни.
Така след хеттрика на Федерико Валверде в първата среща, Реал може да направи втори пореден хеттрик срещу Сити.
2020, 2022, 2023, 2024 и 2025 – това са годините, в които двата отбора са се изправяли един срещу друг в елиминациите. Реал Мадрид е с лек превес, като излиза победител в 3 от случаите, а „гражданите“ не са побеждавали "Лос бланкос" у дома от 2023 г.
Тогава Манчестър Сити вдига своя първи и единствен трофей от Шампионска лига, а победата бе категорична – 4:0.
Снимка:
bTV/Getty Images
Челси - Пари Сен Жермен
Челси е изправен пред мисия невъзможна. „Сините“ се нуждаят от 3 безответни гола срещу актуалния първенец на най-авторитетния футболен турнир ПСЖ само за да стигнат до допълнителни 30 минути.
Лондонският тим рухна в последните 20 минути при гостуването си в Париж в първия сблъсък от осминафиналите на Шампионската лига и допусна тежка загуба с 5:2.
Това се превърна в най-суровото поражение на лондончани в първи мач като гост в двубой от турнир на УЕФА от 1994/95, когато отборът загуби с 0:3 от Реал Сарагоса на полуфинал за Купата на носителите на купи.
Спортинг Лисабон - Бодьо Глимт
Приказката на Бодьо Глимт в Шампионската лига продължава. Норвежците крачат към четвъртфиналите, след като взеха скалпа на пореден европейски гранд. Дебютантите победиха Спортинг Лисабон с 3:0 у дома.
Така "жълтите" постигнаха пети пореден успех в Турнира на богатите и отдалечиха "лъвовете" от първо класиране за фазата на най-добрите 8 от 43 години насам.
Има ли сили бившият тим на Красимир Балъков за обрат срещу сензацията? - Споделете в анкетата ни по-горе!
Манчестър сити
срещу
Реал Мадрид
17.03.2026 22:00
Челси
срещу
ПСЖ
17.03.2026 22:00
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Реал Мадрид и Манчестър сити
Реал Мадрид
3:0
Манчестър сити
40%
Притежание на топката
60%
10
Точни удари
5
2
Неточни удари
3
24
Опасни атаки
74
11
Нарушения
13
1
Корнери
10
1
Засади
0
4-4-2
Формация
4-1-3-2
Стадион:
Състави
1Тибо Куртоа
12Трент Александър-Арнолд
22Антонио Рюдигер
24Дийн Хуйсен
23Ферланд Менди
8Федерико Валверде
45
14Орелиен Чуамени
15Арда Гюлер
21Брахим Диас
7Виниций Джуниор
25Джанлуиджи Донарума
45Абдукодир Хусанов
3Рубен Диас
15Марк Гуехи
33N. O'Reilly
16Родри Ернандес
26Савио Морейра де Оливейра
20Бернардо Силва
11Джереми Доку
42Антоан Семеньо
9Ерлинг Халанд
Срещата по минути
83′Карвахал влезе на мястото на Трент Александър-Арнолд
Омар Мармуш е сменен от Ерлинг Халанд82′
Райън Айт Нури получи жълт картон82′
76′Franco Mastantuono е сменен от Брахим Диас
76′Manuel Ángel Morán влезе на мястото на Thiago Pitarch
Райън Айт Нури влезе на мястото на Бернардо Силва70′
57′Виниций Джуниор не отбеляза.
Жълт картон за Джанлуиджи Донарума57′
Тияни Райндерс влезе на мястото на Савио Морейра де Оливейра46′
46′Фран Гарсия влезе на мястото на Ферланд Менди
42′Федерико Валверде отбеляза гол!
27′ГООООЛ! Федерико Валверде беше точен за отбора си
20′ГООООЛ! Федерико Валверде беше точен за отбора си
Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Челси
ПСЖ
5:2
Челси
58%
Притежание на топката
42%
6
Точни удари
8
3
Неточни удари
1
57
Опасни атаки
27
14
Нарушения
7
2
Корнери
3
2
Засади
2
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион:
Състави
39Матвей Сафонов
2Ахраф Хакими
5Маркиньос
51Уилям Пачо Тенорио
25Нуно Мендес
33Уорън Заир Емери
17Витор Ферейра
87Жоао Педро Гонсалвеш Невес
14Desire Doue
10Усман Дембеле
29Брадли Баркола
12Филип Йоргенсен
27Мало Густо
29Уесли Фофана
23Тревох Чалоба
3Кукурела
24Рийс Джеймс
25Мойсес Кайседо Корозо
10Коул Палмър
8Хоакин Фернандес
7Педро Нето
20Жоао Педро
Срещата по минути
90+4′ГООООЛ! Хвича Кварацхелия беше точен за отбора си
Алехандро Ферейра влезе на мястото на Мало Густо88′
88′Хвича Кварацхелия получи жълт картон
86′ГООООЛ! Хвича Кварацхелия беше точен за отбора си
Ромео Лавия е сменен от Коул Палмър83′
Лиъм Делап влезе на мястото на Жоао Педро83′
78′Сени Маюлу е сменен от Брадли Баркола
78′Лукас Ернандес влезе на мястото на Уорън Заир Емери
74′ГООООЛ! Витор Ферейра беше точен за отбора си
69′Лий Канг-Ин е сменен от Усман Дембеле
62′Хвича Кварацхелия е сменен от Desire Doue
ГООООЛ! Хоакин Фернандес беше точен за отбора си57′