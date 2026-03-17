Ще има ли обрат в Шампионската лига тази вечер? (АНКЕТА)

Ще видим ли паметен обрат в осминафиналните реванши от Шампионската лига тази вечер? Споделете мнението си в анкетата ни.

Като изключим Арсенал и Байер Леверкузен, които не излъчиха победител, завършвайки 1:1 в Германия, три отбора имат сложна задача - стопяване на изоставане от 3 гола, при това само за вкарване на сблъсъка в продължения.

Манчестър Сити - Реал Мадрид

За пети пореден сезон Реал Мадрид и Манчестър Сити се изправят един срещу друг в елиминационната фаза на Шампионска лига на УЕФА.

Кралският клуб елиминира „гражданите“ през последните два сезона, а сега, след тежката загуба с 0:3 в Мадрид, шансовете на момчетата на Пеп Гуардиола изглеждат нищожни.

Така след хеттрика на Федерико Валверде в първата среща, Реал може да направи втори пореден хеттрик срещу Сити.

2020, 2022, 2023, 2024 и 2025 – това са годините, в които двата отбора са се изправяли един срещу друг в елиминациите. Реал Мадрид е с лек превес, като излиза победител в 3 от случаите, а „гражданите“ не са побеждавали "Лос бланкос" у дома от 2023 г.

Тогава Манчестър Сити вдига своя първи и единствен трофей от Шампионска лига, а победата бе категорична – 4:0.

Челси - Пари Сен Жермен

Челси е изправен пред мисия невъзможна. „Сините“ се нуждаят от 3 безответни гола срещу актуалния първенец на най-авторитетния футболен турнир ПСЖ само за да стигнат до допълнителни 30 минути.

Лондонският тим рухна в последните 20 минути при гостуването си в Париж в първия сблъсък от осминафиналите на Шампионската лига и допусна тежка загуба с 5:2.

Това се превърна в най-суровото поражение на лондончани в първи мач като гост в двубой от турнир на УЕФА от 1994/95, когато отборът загуби с 0:3 от Реал Сарагоса на полуфинал за Купата на носителите на купи.

Спортинг Лисабон - Бодьо Глимт

Приказката на Бодьо Глимт в Шампионската лига продължава. Норвежците крачат към четвъртфиналите, след като взеха скалпа на пореден европейски гранд. Дебютантите победиха Спортинг Лисабон с 3:0 у дома.

Така "жълтите" постигнаха пети пореден успех в Турнира на богатите и отдалечиха "лъвовете" от първо класиране за фазата на най-добрите 8 от 43 години насам.

Има ли сили бившият тим на Красимир Балъков за обрат срещу сензацията? - Споделете в анкетата ни по-горе!

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Реал Мадрид и Манчестър сити

Реал Мадрид 3 : 0 Манчестър сити 40% Притежание на топката 60% 10 Точни удари 5 2 Неточни удари 3 24 Опасни атаки 74 11 Нарушения 13 1 Корнери 10 1 Засади 0 4-4-2 Формация 4-1-3-2 Стадион: Състави 1 12 22 24 23 8 45 14 15 21 7 42 9 26 20 11 16 45 3 15 33 25 1 Тибо Куртоа 12 Трент Александър-Арнолд 22 Антонио Рюдигер 24 Дийн Хуйсен 23 Ферланд Менди 8 Федерико Валверде 45 14 Орелиен Чуамени 15 Арда Гюлер 21 Брахим Диас 7 Виниций Джуниор 25 Джанлуиджи Донарума 45 Абдукодир Хусанов 3 Рубен Диас 15 Марк Гуехи 33 N. O'Reilly 16 Родри Ернандес 26 Савио Морейра де Оливейра 20 Бернардо Силва 11 Джереми Доку 42 Антоан Семеньо 9 Ерлинг Халанд Срещата по минути 83′ Карвахал влезе на мястото на Трент Александър-Арнолд Омар Мармуш е сменен от Ерлинг Халанд 82′ Райън Айт Нури получи жълт картон 82′ 76′ Franco Mastantuono е сменен от Брахим Диас 76′ Manuel Ángel Morán влезе на мястото на Thiago Pitarch Райън Айт Нури влезе на мястото на Бернардо Силва 70′ 70′ влезе на мястото на е сменен от 69′ 57′ Виниций Джуниор не отбеляза. Жълт картон за Джанлуиджи Донарума 57′ Тияни Райндерс влезе на мястото на Савио Морейра де Оливейра 46′ 46′ Фран Гарсия влезе на мястото на Ферланд Менди 42′ Федерико Валверде отбеляза гол! 27′ ГООООЛ! Федерико Валверде беше точен за отбора си 20′ ГООООЛ! Федерико Валверде беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Челси