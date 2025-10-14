От четвърти в света до дъното: Докога ще продължаваме така? (ВИДЕО)

Футбол, тенис, волейбол, вдигане на тежести - четирите спорта, които ни накараха да се чувстваме българи! Българи в два смисъла. В първия, че сме най-силната нация и нищо не може да ни се опре. И във втория - че нищо не върви, както трябва.

В три от гореизброените четири спорта се почувствахме горди.

Постиженията на Карлос Насар, Иван Иванов, Александър Василев, Никола Цолов и националния отбор по волейбол ни обединиха. По начин, който не се беше случвал от много дълго време. И всички тогава си казахме, че сме българи, защото тези успехи настъпват във времена, когато очевидно на спорта в България се гледа по различен начин.

От топ 4 до дъното

Доказателството - футболът! Царят на спортовете, както е известен, явно в България вече не е лъв, а е малко котенце. От четвърта сила в света преди 30 години, сега отборът ни е повече от разочарование.

Снимка: Lap.bg

От футболисти, които играят в най-силните първенства на света, до нивото сега - капитанът ни да е резерва в ПАОК.

Къде се нарежда България сега, след като беше в челните позиции? Сега България е на дъното! Сега България е футболно джудже. Поредното доказателство, че футболът ни е мъртъв, са световните квалификации.

В тях ние се нареждаме редом до отбори като Лихтенщайн, Гибралтар и Сан Марино. А Сан Марино дори има шанс да се класира на Мондиала. Фарьорските острови също. А ние не! И едва ли скоро ще имаме!

Снимка: bTV

Въпреки разширения формат с 48 отбора, България отново не успя да намери място. Разбира се, в Европа е по-трудно, защото най-добрите отбори са на Стария континент. Но това преди не е пречило да участваме на световно първенство с ПО-МАЛКО ОТБОРИ.

За разлика нас, други държави, в които футболът не е бил от приоритетните спортове, сега ще участват на световно първенство. Узбекистан, Йордания и Кабо Верде вече са в групите. А ние не! И едва ли скоро ще бъдем!

В световен мащаб държави като Бенин, Нигер и Северна Корея също могат да се класират на Мондиала. В ранглистата на ФИФА все още са под нас, но нищо чудно скоро да ни изпреварят. При тях футболът се развива. При нас - само се говори за развитие.

Докога?

България е на 86-о място в света от 210 държави в класацията на ФИФА. И ако някои си мислят, че не е толкова зле - ами да, не е толкова зле, защото с тези темпове скоро може и да сме извън топ 100.

Допуснахме отбори като Оман, ОАЕ, Кюрасао, Ирак, Мали, Буркина Фасо и Ямайка да ни изпреварят. А Хаити, Бахрейн, Ангола и Ел Салвадор само чакат да запишем още някоя загуба, за да минат пред нас.

Ние дори на Балканите не сме сила. На Балканите сме последни. По-слаби от нас няма! Отбори, които в миналото сме ги побеждавали с разлика, сега се подиграват с нас. И това ще продължава още дълго.

Въпросът е докога?

Снимка: Lap.bg

