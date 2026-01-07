Откровено с Меси за депресията, семейството и бъдещето след футбола

Лионел Меси открехна вратата към личния си живот, борбата с депресията и бъдещите си планове. Направи го в началото на една очертаваща се като натоварена година. Със световно първенство и много надежди за нов триумф на Аржентина. Във вероятно последното голямо първенство на 8-кратния носител на "Златната топка".

Семейният живот

"Ние... аз и децата ми живеем с топката. Но не позволяваме много у дома, затова те идват в клуба. Всъщност почти всеки ден след училище идваме директно в клуба. Хапват си следобедната закуска и след това играем", разкрива Меси.

И добавя за личните си граници: "Не обичам никой да ми пипа нещата, трябва да знам къде е всичко. Такъв съм от малък. И Тиаго, и Чиро (две от децата му) са същите като мен. Освен това обичам да съм сам, това ми носи спокойствие.

Снимка: Instagram

Трябва да призная още, че ако плановете ми за деня се променят, се обърквам напълно. Преди доста време ходех на терапия в Барселона. И след това спрях... Склонен съм да държа нещата за себе си, да се справям сам с проблемите си", откровен е Меси.

В Маями му харесва, но обича да се връща и в родния Росарио.

"Тази част на Маями, където живеем, е много по-американска, хората не отдават толкова голямо значение на футбола. Харесва ми тази анонимност, така да се каже.

Снимка: Twitter

Но обичам да ходя в Росарио, въпреки че напускам къщата си там, за да отида при майка ми или брат ми – ходя от къща на къща. Харесва ми да съм със семейството и приятелите си, особено през декември, когато хората имат различна енергия, и атмосферата е различна."

Какъв е Лионел Меси извън футбола?

"Не ми харесва да пия алкохол, но го правя, когато искам да танцувам. Пия вино и сода, за да се раздвижа бързо.

В живота трудно избухвам, както на терена, когато много неща могат да те разпалят. И после като се гледам, си мисля: "Какъв идиот!"

Чувствителен съм, понякога плача на филми. Сигурно звучи странно, но харесвам клюките, също като майка ми. Антонела не ги харесва толкова, но аз искам да съм в течение на всичко.

Снимка: Reuters

Понякога искам да спра да следя някои хора в социалните медии, но не го правя, защото знам, че ще има последствия. Не обичам хората да говорят за мен за нещо друго, освен за това, че играя футбол", разкрива с усмивка Лео.

Какво следва?

"Бог ми даде много повече, отколкото някога съм си представял. Всичко с времето си. Когато изглеждаше невъзможно, трофеите пристигнаха с Аржентина, което исках най-много. След Копа Америка си казах: "Е, вече спечелих нещо", а след това дойде Катар и жестът, който направих към семейството си на трибуните, беше: "Това е". Благодарен съм и не мисля за нищо повече.

Снимка: Reuters

Честно казано, не се виждам като треньор. Харесва ми идеята да бъда мениджър, но ако трябва да избирам, предпочитам ролята на собственик. Да мога да имам собствен клуб и да го развивам, започвайки отдолу и давайки възможност на младите играчи и други хора да се развиват и да постигнат нещо важно. Това е, което ме привлича най-много", завършва Меси.

