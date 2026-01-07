Откровено с Меси за депресията, семейството и бъдещето след футбола

Лионел Меси открехна вратата към личния си живот, борбата с депресията и бъдещите си планове. Направи го в началото на една очертаваща се като натоварена година. Със световно първенство и много надежди за нов триумф на Аржентина. Във вероятно последното голямо първенство на 8-кратния носител на "Златната топка".
"Ние... аз и децата ми живеем с топката. Но не позволяваме много у дома, затова те идват в клуба. Всъщност почти всеки ден след училище идваме директно в клуба. Хапват си следобедната закуска и след това играем", разкрива Меси.
И добавя за личните си граници: "Не обичам никой да ми пипа нещата, трябва да знам къде е всичко. Такъв съм от малък. И Тиаго, и Чиро (две от децата му) са същите като мен. Освен това обичам да съм сам, това ми носи спокойствие.
Трябва да призная още, че ако плановете ми за деня се променят, се обърквам напълно. Преди доста време ходех на терапия в Барселона. И след това спрях... Склонен съм да държа нещата за себе си, да се справям сам с проблемите си", откровен е Меси.
В Маями му харесва, но обича да се връща и в родния Росарио.
"Тази част на Маями, където живеем, е много по-американска, хората не отдават толкова голямо значение на футбола. Харесва ми тази анонимност, така да се каже.
Но обичам да ходя в Росарио, въпреки че напускам къщата си там, за да отида при майка ми или брат ми – ходя от къща на къща. Харесва ми да съм със семейството и приятелите си, особено през декември, когато хората имат различна енергия, и атмосферата е различна."
"Не ми харесва да пия алкохол, но го правя, когато искам да танцувам. Пия вино и сода, за да се раздвижа бързо.
В живота трудно избухвам, както на терена, когато много неща могат да те разпалят. И после като се гледам, си мисля: "Какъв идиот!"
Чувствителен съм, понякога плача на филми. Сигурно звучи странно, но харесвам клюките, също като майка ми. Антонела не ги харесва толкова, но аз искам да съм в течение на всичко.
Понякога искам да спра да следя някои хора в социалните медии, но не го правя, защото знам, че ще има последствия. Не обичам хората да говорят за мен за нещо друго, освен за това, че играя футбол", разкрива с усмивка Лео.
"Бог ми даде много повече, отколкото някога съм си представял. Всичко с времето си. Когато изглеждаше невъзможно, трофеите пристигнаха с Аржентина, което исках най-много. След Копа Америка си казах: "Е, вече спечелих нещо", а след това дойде Катар и жестът, който направих към семейството си на трибуните, беше: "Това е". Благодарен съм и не мисля за нищо повече.
Честно казано, не се виждам като треньор. Харесва ми идеята да бъда мениджър, но ако трябва да избирам, предпочитам ролята на собственик. Да мога да имам собствен клуб и да го развивам, започвайки отдолу и давайки възможност на младите играчи и други хора да се развиват и да постигнат нещо важно. Това е, което ме привлича най-много", завършва Меси.
