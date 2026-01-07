bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Бразилски футболист издъхна на летище

Оставя съпруга и две деца

Бразилски футболист издъхна на летище

Трагедия във футбола. Внезапно почина една от звездите във футзала в Русия бразилецът Фелипе Алекс, съобщават местните медии.

Той е издъхнал на летището в Ухта на 32-годишна възраст, часове след мач на своя отбор Норилск Никел. 

Трагедията

На Фелипе Алекс изведнъж му прилошало, докато чакал да се качат на самолета. Няколко секудни по-късно паднал и си ударил главата в земята.

Според очевидци, първоначално му е направен сърдечен масаж, след което парамедиците се опитали да го съживят с дефибрилатор, но нищо не помогнало.

Бразилският футболист оставя след себе си съпруга и две деца.

Кой е Фелипе Алекс

Фелипе Алекс носеше екипа на Норилск Никел от 2020 г. и записа 140 мача, 67 гола и 55 асистенции. Роден в Сао Пауло, започва да тренира в академията на Коринтианс и впоследствие стига до основния отбор.

Преди да премине в Русия, е играл в Испания и португалския Спортинг. През 2024 г. е обявен за играч на годината на Норилск Никел.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол трагедия Бразилия Русия летище футзал

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Пламен Андреев подписа с шампиона на Полша

Пламен Андреев подписа с шампиона на Полша

Зографски разтърси

Зографски разтърси "Четирите шанци" с рекордно постижение!
Силен Везенков не стигна за победа срещу шампиона

Силен Везенков не стигна за победа срещу шампиона
Ето кой ще носи №94 в ЦСКА

Ето кой ще носи №94 в ЦСКА

Последни новини

Пламен Андреев подписа с шампиона на Полша

Пламен Андреев подписа с шампиона на Полша

Силен Везенков не стигна за победа срещу шампиона

Силен Везенков не стигна за победа срещу шампиона
Суперкупата на Испания – пряко в ефира на bTV Action и на VOYO

Суперкупата на Испания – пряко в ефира на bTV Action и на VOYO

"Баща ми е болен, искам да съм до него“: Звезда се отказва от над милион и напуска футбола
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV