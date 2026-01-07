Бразилски футболист издъхна на летище

Трагедия във футбола. Внезапно почина една от звездите във футзала в Русия – бразилецът Фелипе Алекс, съобщават местните медии.

Той е издъхнал на летището в Ухта на 32-годишна възраст, часове след мач на своя отбор Норилск Никел.

Трагедията

На Фелипе Алекс изведнъж му прилошало, докато чакал да се качат на самолета. Няколко секудни по-късно паднал и си ударил главата в земята.

Според очевидци, първоначално му е направен сърдечен масаж, след което парамедиците се опитали да го съживят с дефибрилатор, но нищо не помогнало.

Бразилският футболист оставя след себе си съпруга и две деца.

Кой е Фелипе Алекс

Фелипе Алекс носеше екипа на Норилск Никел от 2020 г. и записа 140 мача, 67 гола и 55 асистенции. Роден в Сао Пауло, започва да тренира в академията на Коринтианс и впоследствие стига до основния отбор.

Преди да премине в Русия, е играл в Испания и португалския Спортинг. През 2024 г. е обявен за играч на годината на Норилск Никел.

