Бразилски футболист издъхна на летище

Трагедия във футбола. Внезапно почина една от звездите във футзала в Русия – бразилецът Фелипе Алекс, съобщават местните медии.
Той е издъхнал на летището в Ухта на 32-годишна възраст, часове след мач на своя отбор Норилск Никел.
На Фелипе Алекс изведнъж му прилошало, докато чакал да се качат на самолета. Няколко секудни по-късно паднал и си ударил главата в земята.
Според очевидци, първоначално му е направен сърдечен масаж, след което парамедиците се опитали да го съживят с дефибрилатор, но нищо не помогнало.
Бразилският футболист оставя след себе си съпруга и две деца.
Фелипе Алекс носеше екипа на Норилск Никел от 2020 г. и записа 140 мача, 67 гола и 55 асистенции. Роден в Сао Пауло, започва да тренира в академията на Коринтианс и впоследствие стига до основния отбор.
Преди да премине в Русия, е играл в Испания и португалския Спортинг. През 2024 г. е обявен за играч на годината на Норилск Никел.
