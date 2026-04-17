Ново Вечно дерби - още следващия уикенд

Плейофите на първенството стартират с най-горещия мач в българския футбол. ЦСКА и Левски отново ще се изправят един срещу друг още следващия уикенд.
В понеделник двата тима завършиха драматично 1:1 на "Васил Левски". "Сините" поведоха чрез Хуан Переа, но Леандро Годой изравни дълбоко в добавеното време.
Жребият за плейофите, теглен чрез софтуер, отреди домакин отново да бъде ЦСКА. Другият сблъсък от шампионската група противопоставя Лудогорец и ЦСКА 1948.
Левски влиза в последните 6 кръга с убедителен аванс от 10 точки пред "орлите" от Разград. ЦСКА пък гони ЦСКА 1948 в битка за третото място.
В следващия кръг ЦСКА отново е домакин, но този път на шампиона Лудогорец. Сблъсъците на разградчани с лидера Левски пък са съответно в трети и четвърти кръг, като първо домакини са "сините".
24-27 април
ЦСКА - Левски
Лудогорец - ЦСКА 1948
1-4 май
ЦСКА - Лудогорец
Левски - ЦСКА 1948
7-10 май
ЦСКА 1948 - ЦСКА
Левски - Лудогорец
12-14 май
ЦСКА - ЦСКА 1948
Лудогорец - Левски
15-17 май
ЦСКА 1948 - Лудогорец
Левски - ЦСКА
25 май
ЦСКА 1948 - Левски
Лудогорец - ЦСКА