Ново Вечно дерби - още следващия уикенд

Плейофите на първенството стартират с най-горещия мач в българския футбол. ЦСКА и Левски отново ще се изправят един срещу друг още следващия уикенд.

В понеделник двата тима завършиха драматично 1:1 на "Васил Левски". "Сините" поведоха чрез Хуан Переа, но Леандро Годой изравни дълбоко в добавеното време.

Жребият за плейофите, теглен чрез софтуер, отреди домакин отново да бъде ЦСКА. Другият сблъсък от шампионската група противопоставя Лудогорец и ЦСКА 1948.

Левски влиза в последните 6 кръга с убедителен аванс от 10 точки пред "орлите" от Разград. ЦСКА пък гони ЦСКА 1948 в битка за третото място.

В следващия кръг ЦСКА отново е домакин, но този път на шампиона Лудогорец. Сблъсъците на разградчани с лидера Левски пък са съответно в трети и четвърти кръг, като първо домакини са "сините".

Програмата

24-27 април

ЦСКА - Левски

Лудогорец - ЦСКА 1948

1-4 май

ЦСКА - Лудогорец

Левски - ЦСКА 1948

7-10 май

ЦСКА 1948 - ЦСКА

Левски - Лудогорец

12-14 май

ЦСКА - ЦСКА 1948

Лудогорец - Левски

15-17 май

ЦСКА 1948 - Лудогорец

Левски - ЦСКА

25 май

ЦСКА 1948 - Левски

Лудогорец - ЦСКА