Ново Вечно дерби - още следващия уикенд

Плейофите на първенството стартират с най-горещия мач в българския футбол. ЦСКА и Левски отново ще се изправят един срещу друг още следващия уикенд.

В понеделник двата тима завършиха драматично 1:1 на "Васил Левски". "Сините" поведоха чрез Хуан Переа, но Леандро Годой изравни дълбоко в добавеното време.

Жребият за плейофите, теглен чрез софтуер, отреди домакин отново да бъде ЦСКА. Другият сблъсък от шампионската група противопоставя Лудогорец и ЦСКА 1948.

Левски влиза в последните 6 кръга с убедителен аванс от 10 точки пред "орлите" от Разград. ЦСКА пък гони ЦСКА 1948 в битка за третото място.

В следващия кръг ЦСКА отново е домакин, но този път на шампиона Лудогорец. Сблъсъците на разградчани с лидера Левски пък са съответно в трети и четвърти кръг, като първо домакини са "сините".

Програмата

24-27 април
ЦСКА - Левски
Лудогорец - ЦСКА 1948

1-4 май
ЦСКА - Лудогорец
Левски - ЦСКА 1948

7-10 май
ЦСКА 1948 - ЦСКА
Левски - Лудогорец

12-14 май
ЦСКА - ЦСКА 1948
Лудогорец - Левски

15-17 май
ЦСКА 1948 - Лудогорец
Левски - ЦСКА

25 май
ЦСКА 1948 - Левски
Лудогорец - ЦСКА

 
левски цска титла вечно дерби

Европейското по вдигане на тежести: Кога да гледате Карлос Насар, Ангел Русев и другите българи?

Как да направим Саша Везенков MVP на Евролигата? (ЛИНК)

17 години, 33 треньорски смени: Приключва ли чакането на Левски?

Ватерполист се оплака от сексуален тормоз. Съотборници го налагали с камшик

На 6 едва не го убиха шимпанзета, а сега е шампион на тепиха

Ватерполист се оплака от сексуален тормоз. Съотборници го налагали с камшик

Ветеран в снукъра обеща: Печеля Световното и ще тичам гол!

Европейското по вдигане на тежести: Кога да гледате Карлос Насар, Ангел Русев и другите българи?

17 години, 33 треньорски смени: Приключва ли чакането на Левски?

