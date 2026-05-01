Лудогорец критикува съдиите в реванша с ЦСКА, но няма да подава жалба

Лудогорец остро критикува съдийските решения по време на реванша от полуфиналите в турнира за Купата на България, който разградчани изиграха срещу ЦСКА.

Тимът отпадна след 1:2 в първия и 0:0 във втория мач, но излезе с позиция срещу решенията на рефера Геро Писков.

От Лудогорец пишат за нарушение срещу Руан Круз в края на мача, след което не е последвала санкция, а футболистът е с травма, която няма да му позволи да играе до края на сезона.

Официална жалба до Съдийката комисия към Българския футболен съюз обаче няма да бъде подавана.

Позицията

"Скъпи лудогорци,

Нападателят Руан Круз беше тежко контузен по време на полуфиналната среща от турнира SESAME Купа на България срещу ЦСКА. За него сезонът приключи и го очакваме да се присъедини към тренировъчния процес по време на подготвителния лагер. За ситуацията нямаше жълт картон, нямаше дори отсъден фал.

Жалба за тази и други ситуации в Съдийската комисия няма да пускаме, защото през последните години ни се отговаря с ирония и с високомерен тон, когато сигнализираме, че сме ощетени. Но футболните хора в България видяха качеството на съдийството на много „перспективни“ арбитри, както и на Геро Писков, чиято физическа подготовка щеше да постави под съмнение ръководенето на срещата при евентуални продължения.

Това щеше да компрометира допълнително Съдийската комисия, която по-рано назначи за главен рефер на мача Георги Давидов. Срещу този съдия има жалби не само от ЦСКА, но и от Лудогорец от 3 септември 2024 г. Тогава в писмо до Съдийската комисия ние категорично заявихме, че повече не искаме той да ръководи наши срещи. Тази високомерност на председателя на Съдийската комисия доведе до невиждано унижение за един ръководител – смяна на съдийската бригада. Решението поставя много бомби, които ще гърмят още от следващия сезон.

Ние не търсим оправдания в съдията за отпадането и честитим заслуженото класиране на ЦСКА на финала за Купата.

Ще играем до края за честта си. Само Лудогорец!!!", пишат от клуба.

Смяната на съдиите

До смяна на съдийската бригада за мача се стигна, след като от ЦСКА остро се противопоставиха на назначението на Георги Давидов и Волен Чинков.

Така младият Писков получи важното назначение, като показа 6 жълти картона в срещата.

Писков е бивш футболист, а като юноша е играл за кратко и в школата на Лудогорец.