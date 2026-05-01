bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо

Лудогорец критикува съдиите в реванша с ЦСКА, но няма да подава жалба

Разградчани заявиха, че противниците им са се класирали на финала заслужено

Lap.bg

Лудогорец остро критикува съдийските решения по време на реванша от полуфиналите в турнира за Купата на България, който разградчани изиграха срещу ЦСКА. 

Тимът отпадна след 1:2 в първия и 0:0 във втория мач, но излезе с позиция срещу решенията на рефера Геро Писков. 

От Лудогорец пишат за нарушение срещу Руан Круз в края на мача, след което не е последвала санкция, а футболистът е с травма, която няма да му позволи да играе до края на сезона. 

Официална жалба до Съдийката комисия към Българския футболен съюз обаче няма да бъде подавана. 

ЦСКА е на финал, но отнесе солидна глоба. Децата на терена също в санкциите

Позицията

"Скъпи лудогорци,

Нападателят Руан Круз беше тежко контузен по време на полуфиналната среща от турнира SESAME Купа на България срещу ЦСКА. За него сезонът приключи и го очакваме да се присъедини към тренировъчния процес по време на подготвителния лагер. За ситуацията нямаше жълт картон, нямаше дори отсъден фал.

Жалба за тази и други ситуации в Съдийската комисия няма да пускаме, защото през последните години ни се отговаря с ирония и с високомерен тон, когато сигнализираме, че сме ощетени. Но футболните хора в България видяха качеството на съдийството на много „перспективни“ арбитри, както и на Геро Писков, чиято физическа подготовка щеше да постави под съмнение ръководенето на срещата при евентуални продължения.

Снимка: Lap.bg

Това щеше да компрометира допълнително Съдийската комисия, която по-рано назначи за главен рефер на мача Георги Давидов. Срещу този съдия има жалби не само от ЦСКА, но и от Лудогорец от 3 септември 2024 г. Тогава в писмо до Съдийската комисия ние категорично заявихме, че повече не искаме той да ръководи наши срещи. Тази високомерност на председателя на Съдийската комисия доведе до невиждано унижение за един ръководител – смяна на съдийската бригада. Решението поставя много бомби, които ще гърмят още от следващия сезон.

Ние не търсим оправдания в съдията за отпадането и честитим заслуженото класиране на ЦСКА на финала за Купата.
Ще играем до края за честта си. Само Лудогорец!!!", пишат от клуба.

Смяната на съдиите

До смяна на съдийската бригада за мача се стигна, след като от ЦСКА остро се противопоставиха на назначението на Георги Давидов и Волен Чинков. 

Така младият Писков получи важното назначение, като показа 6 жълти картона в срещата. 

Писков е бивш футболист, а като юноша е играл за кратко и в школата на Лудогорец.

Снимка: Lap.bg

 
Тагове:

цска съдия купа на българия жалба лудогорец Геро Писков

Най - важното

В Англия назначиха Майкъл Джексън за мениджър

В Англия назначиха Майкъл Джексън за мениджър

Скандал в Русия: Спряха дете от мач заради плакат със Симеон Николов!

Скандал в Русия: Спряха дете от мач заради плакат със Симеон Николов!
Черният 1 май 1994 г.: Айртон Сена по пистата към вечността

Черният 1 май 1994 г.: Айртон Сена по пистата към вечността
„Дойде ми много“: Наша надежда в биатлона избра „Б“ отбора

„Дойде ми много“: Наша надежда в биатлона избра „Б“ отбора

Последни новини

В Англия назначиха Майкъл Джексън за мениджър

В Англия назначиха Майкъл Джексън за мениджър

ЦСКА е на финал, но отнесе солидна глоба. Децата на терена също в санкциите

ЦСКА е на финал, но отнесе солидна глоба. Децата на терена също в санкциите
Героят на САЩ не успя да си присади коса и действа със замах (ВИДЕО)

Героят на САЩ не успя да си присади коса и действа със замах (ВИДЕО)
Скандал в Русия: Спряха дете от мач заради плакат със Симеон Николов!

Скандал в Русия: Спряха дете от мач заради плакат със Симеон Николов!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV