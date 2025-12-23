bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Пред Ирландия сме във футбола! Защо това е важно?

Може ли да стигнем Сърбия?

Българският футбол завършва 2025 г. като 88-ми в света и 29-ти в Европа

Това не звучи хич престижно, но пък носи малка утеха. Със сигурност за момента родните ни тимове запазват статута си в евротурнирите, което зависеше от мястото ни в ранглистата на ФИФА.

Пред Ирландия

България завършва годината на 29-та позиция с 19 875 точки.

След нас е Русия, като рейтингът на страната е замразен на 18 299 от 2022 г., когато клубовете в страната получиха забрана да участват в международни турнири заради войната в Украйна. 

На 31-ва позиция, със 17 343 точки е Ирландия. 

Снимка: Lap.bg

Присъствието ни в топ 30 на Европа означава, че третият тим в крайното класиране на първенството у нас ще може да започне участието си в Лигата на конференциите от втория квалификационен кръг

Ако бяхме по-надолу в подреждането, отборът ни в третия по сила европейски клубен турнир трябваше да играе още един кръг по пътя към основната фаза.

Изкачване

През настоящия сезон само Лудогорец остана роден представител в европейските клубни турнири. Разградчани играят в Лига Европа и имат още два мача от Основната фаза. 

До момента тимът е 23-ти в класирането (на място, което дава право за участие в плейофите за осминафиналите) след 2 победи, 1 равенство и 3 загуби. 

Снимка: levski.bg

В квалификациите за европейските клубни турнири през есента отпаднаха Левски, Черно море и Арда. 

Ако Лудогорец постигне добри резултати срещу Рейнджърс (22 януари) и Ница (29 януари), има вероятност България да се изкачи до 25-ата позиция в ранглистата

На нея в момента се намира Сърбия, която също има един представител в Лига Европа - Цървена звезда, която е на 17-то място. 

България ранглиста лудогорец евротурнири европейски клубни турнири

