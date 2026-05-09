Расистки скандал помрачи мач от Първа лига

Расистки скандал помрачи мача от Първа лига между Черно море и гостуващия Ботев Пловдив. Бранителят на "жълто-черните" Антоан Конте напусна терена, след като се оплака, че е обиждан на расистка основа от фенове на "моряците".

Треньорът Лъчезар Балтанов и съотборниците на Конте му се молиха да продължи, но той отказа. В крайна сметка на негово място влезе младокът Ивайло Видев. Драмата прекъсна двубоя за около четвърт час.

Конте призоваваше отбора да го последва, а Балтанов проведе телефонен разговор, вероятно със силния човек в Ботев - Илиян Филипов.

Гвинейският защитник беше молен и от нападателя на Черно море Селсо Сидни да се върне, обаче остана непреклонен. За действията си той получи жълт картон по пътя към тунела.

Главният съдия Георги Давидов се консултира с двата щаба, но не прекрати мача.

Очаква се сериозна санкция за Черно море, а от Ботев вероятно ще сезират ФИФА и УЕФА.

Иначе на терена "моряците" отказаха Ботев от амбициите му за участие в евротурнирите. "Зелено-белите" се наложиха с 2:0, като и двете попадения бяха от дузпи - на Асен Чандъров в 41' и резервата Асен Дончев в 90+17'.

Така Черно море е шести с 51 точки - 1 зад Локомотив Пловдив. Ботев остава осми с 43. В следващия кръг "моряците" приемат другия гранд от града под тепетата, докато "канарчетата" приемат Арда.