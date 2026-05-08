bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо

С 1 гол! ЦСКА изпревари ЦСКА 1948 в класирането

Мохамед Брахими вкара единствения гол в мача

С 1 гол! ЦСКА изпревари ЦСКА 1948 в класирането
Lap.bg

Родният футболен шампионат има нов тим на второто място в класирането! 

ЦСКА се изкачи на него, след като победи ЦСКА 1948 в среща от третия кръг на плейофите.

Само 1 гол падна на стадиона в Бистрица, като той бе дело на Мохамед Брахими.

Първо полувреме

През първата част домакините бяха по-активният тим на терена. Това си пролича в 10-ата минута, когато Мамаду Диало удари гредата на ЦСКА.

"Червените" създадоха първо по-опасно положение в 27-ата минута. Панайотов центрира от непряк свободен удар, отбраната на домакините не се справи добре и предостави топката на Делова, но защитникът не успя да реализира с изстрел от 4-5 метра.

Снимка: Lap.bg

Така завърши първата част. 

Голът

ЦСКА вкара единственото попадение в мача в 58-ата минута.

Мохамед Брахими действа отлично и със силен шут прати топката във вратата на Шейтанов.

Всъщност от ЦСКА още веднъж вкараха топката във вратата на съперника в края на мача. Йоанис Питас отбеляза, но попадението бе отменено заради засада. 

Снимка: Lap.bg

Класирането

Така Левски вече е сигурен шампион. 

На второ място е ЦСКА, а ЦСКА 1948 са трети.

Двата тима са с еднакъв брой точки - 62, но ЦСКА има по-добро представяне в преките двубои, като през редовия сезон победи два пъти с 2:0. 

Четвърти е Лудогорец с 60 точки. 

Тагове:

цска първа лига ЦСКА 1948

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Спортната редакция на bTV с ново попълнение! Добре дошъл, Мартин!

Спортната редакция на bTV с ново попълнение! Добре дошъл, Мартин!

Изтриха милиони профили в

Изтриха милиони профили в "Инстаграм". Роналдо с най-големи загуби!

Официално: Берое е без лиценз!

Официално: Берое е без лиценз!
Французин е първият победител в Джирото у нас. Масово падане беляза финала!

Французин е първият победител в Джирото у нас. Масово падане беляза финала!

Последни новини

Истина или магията на телевизията: Какво са розовите полета от Джирото?

Истина или магията на телевизията: Какво са розовите полета от Джирото?

Изтриха милиони профили в

Изтриха милиони профили в "Инстаграм". Роналдо с най-големи загуби!

Французин е първият победител в Джирото у нас. Масово падане беляза финала!

Французин е първият победител в Джирото у нас. Масово падане беляза финала!

Спортната редакция на bTV с ново попълнение! Добре дошъл, Мартин!

Спортната редакция на bTV с ново попълнение! Добре дошъл, Мартин!

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV