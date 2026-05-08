С 1 гол! ЦСКА изпревари ЦСКА 1948 в класирането

Родният футболен шампионат има нов тим на второто място в класирането!

ЦСКА се изкачи на него, след като победи ЦСКА 1948 в среща от третия кръг на плейофите.

Само 1 гол падна на стадиона в Бистрица, като той бе дело на Мохамед Брахими.

Първо полувреме

През първата част домакините бяха по-активният тим на терена. Това си пролича в 10-ата минута, когато Мамаду Диало удари гредата на ЦСКА.

"Червените" създадоха първо по-опасно положение в 27-ата минута. Панайотов центрира от непряк свободен удар, отбраната на домакините не се справи добре и предостави топката на Делова, но защитникът не успя да реализира с изстрел от 4-5 метра.

Така завърши първата част.

Голът

ЦСКА вкара единственото попадение в мача в 58-ата минута.

Мохамед Брахими действа отлично и със силен шут прати топката във вратата на Шейтанов.

Всъщност от ЦСКА още веднъж вкараха топката във вратата на съперника в края на мача. Йоанис Питас отбеляза, но попадението бе отменено заради засада.

Класирането

Така Левски вече е сигурен шампион.

На второ място е ЦСКА, а ЦСКА 1948 са трети.

Двата тима са с еднакъв брой точки - 62, но ЦСКА има по-добро представяне в преките двубои, като през редовия сезон победи два пъти с 2:0.

Четвърти е Лудогорец с 60 точки.