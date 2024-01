Само 2 грешни паса: Сравниха Илия Груев с Бускетс

Впечатляващо представяне на Илия Груев в Англия. Българският национал игра като титуляр за Лийдс при победата с 3:0 над Кардиф в мач от 27-ия кръг на Чемпиъншип.

Груев сгреши само 2 от 70-те си паса в срещата. Това е най-високият процент на точност от халф на Лийдс, който е направил поне 50 подавания от сезон 2013/14 насам.

Феновете на Лийдс също бяха впечатлени от представянето на Груев. Те го сравниха с един от най-добрите играчи на неговата позиция - Серхио Бускетс.

След победата тимът е четвърти в Чемпиъншип, като изостава на четири точки от Саутхемптън и Ипсиуч.

