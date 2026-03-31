Самолетът на футболните национали кацна аварийно в Атина! След полет от Индонезия, продължил над 17 часа и половина, "лъвовете" са в гръцката столица.

Причината - лошо време в Близкия изток и липса на гориво.

Така тимът ни ще се завърне в София около 18:30 ч. С полета не е голмайсторът Марин Петков, който стана най-полезен играч в турнира FIFA Series, спечелен от "трикольорите".

Петков излетя за Саудитска Арабия, където играе за Ал Таавон.

След триумфа

България победи Индонезия с 1:0 във финала на турнира FIFA Серии в Джакарта.

Това бе втори мач за възпитаниците на Александър Димитров на терена, след като преди дни в полуфинал те победиха Соломоновите острови с 10:2.

Срещата с Индонезия определи шампиона на турнира, а единствения гол в мача отбеляза в 37' Марин Петков от дузпа. Нарушението беше отсъдено заради събаряне на Здравко Димитров в наказателното поле от страна на защитника на Борусия Мьонхенгладбах - Кевин Дикс.

"Лъвовете" са в серия от 3 поредни успеха. Преди турнето в Индонезия спечелихме с 2:1 срещу Грузия в световна квалификация.