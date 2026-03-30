Ще победим ли Индонезия? (АНКЕТА)

Тежък мач предстои за българския национален отбор по футбол! Финал на приятелския турнир на FIFA в Индонезия!

Националите на селекционера Александър Димитров ще се изправят срещу домакините в 16:00 ч. българско време, а на стадиона ще бъде... ад.

Очаква се трибуните на "Гелора Бунг Карно" да са пълни и да поберат поне 50 000 фенове!

С рекорд

България участва в този турнир по задължение. Това е втората такава визита на националите, като през 2024 г. те победиха в Азербайджан, като тогава системата бе друга - всеки срещу всеки.

Този път "лъвовете" първо играха със Соломоновите острови, за да стигнат до финал. При това победиха с почти рекордното 10:2!

Толкова голове момчетата на Александър Димитров вкараха общо за 16-те си предишни мача!

Доминацията на терена беше очевидна, но днес предстои нещо различно.

Тежък съперник

За домакините на надпреварата мачовете носят различно настроение. Феновете ги приемат доста насериозно и това се видя при победата над Сейнт Китс и Невис с 4:0 над своеобразния полуфинал.

Селекционерът Александър Димитров добре познава местните нрави и футболни пристрастия, тъй като е играл и е бил треньор в страната.

Това е и голям коз за българите, които трябва да превъзмогнат само врящия казан, в който ще играят!