bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
Футбол БГ Футбол

Ще победим ли Индонезия? (АНКЕТА)

Българският национален отбор по футбол излиза за трофея срещу домакините в Джакарта

Getty Images

Тежък мач предстои за българския национален отбор по футбол! Финал на приятелския турнир на FIFA в Индонезия! 

Националите на селекционера Александър Димитров ще се изправят срещу домакините в 16:00 ч. българско време, а на стадиона ще бъде... ад. 

Очаква се трибуните на "Гелора Бунг Карно" да са пълни и да поберат поне 50 000 фенове! 

С рекорд

България участва в този турнир по задължение. Това е втората такава визита на националите, като през 2024 г. те победиха в Азербайджан, като тогава системата бе друга - всеки срещу всеки. 

Този път "лъвовете" първо играха със Соломоновите острови, за да стигнат до финал. При това победиха с почти рекордното 10:2

Снимка: Getty Images

Толкова голове момчетата на Александър Димитров вкараха общо за 16-те си предишни мача

Доминацията на терена беше очевидна, но днес предстои нещо различно.

За предишните 10 гола ни трябваха... 16 мача

Тежък съперник

За домакините на надпреварата мачовете носят различно настроение. Феновете ги приемат доста насериозно и това се видя при победата над Сейнт Китс и Невис с 4:0 над своеобразния полуфинал. 

Селекционерът Александър Димитров добре познава местните нрави и футболни пристрастия, тъй като е играл и е бил треньор в страната. 

Снимка: Getty Images

Това е и голям коз за българите, които трябва да превъзмогнат само врящия казан, в който ще играят! 

Дебютант изригна: Не са се събличали по физическо, но ни обясняват как се играе футбол!
Тагове:

България фифа индонезия турнир серии приятелски

Най - важното

Последни новини

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV