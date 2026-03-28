Дебютант изригна: Не са се събличали по физическо, но ни обясняват как се играе футбол!

Дебютантът в националния отбор на България Тонислав Йорданов избухна срещу „футболните експерти“ в социалните мрежи, които според него критикуват отбора без изобщо да гледат мачовете – а някои от тях дори не са се събличали по екип и в час по физическо.

След победата с 10:2 над Соломоновите острови и класирането за финала на турнира FIFA Series 2026 срещу Индонезия нападателят не скри раздразнението си от постоянния негативизъм към националния отбор.

„Честно казано, разочарован съм. Каквото и да направим – пак има хейт. Бием – пак сме слаби. Вкарваме 10 гола – пак не става. Имам чувството, че част от хората изобщо не гледат мачовете, а просто чакат да плюят“, заяви Йорданов, който играе за унгарския Кишварда.

Според него най-шумните критици често са хора, които нямат никаква представа от футбол.

„Има такива, които не са се събличали в час по физическо и обясняват кой как трябвало да отиграе топката. Това е несериозно“, отсече нападателят.

27-годишният Йорданов призна, че жегата и влажността в Индонезия са били „ад“, но въпреки това отборът е показал характер. По думите му, при по-нормални условия резултатът можел да бъде още по-убедителен.

„Температурите ни смазаха. Ако условията бяха по-добри, щяхме да вкараме още голове“, каза той.

Въпреки критиките, нападателят твърди, че хейтът всъщност мотивира отбора.

„Колкото повече ни критикуват, толкова повече ни амбицират. Но е странно – побеждаваме с 10:2 и пак не е достатъчно.“

Йорданов дори постави под съмнение дали най-активните критици изобщо могат да се нарекат футболна общност.

„Футболната общност са хората, които гледат мачовете. Журналистите, специалистите... Не тези, които само виждат резултата и започват да пишат колко сме слаби.“

Нападателят засегна и по-голям проблем – отношението към българските футболисти като цяло.

„В чужбина видях как българите гледат на собствените си играчи – все едно сме нещо по-малко. А като дойде чужденец тук, веднага го правим звезда. В това сме шампиони.“

Според него липсата на инфраструктура също дърпа родния футбол назад.

„В Унгария базите и стадионите са на друго ниво. Ако имахме такива условия в България, футболът ни щеше да изглежда съвсем различно.“

Йорданов, който отбеляза гол още в дебюта си за националния отбор, заяви, че няма никакъв проблем да поема отговорност – включително и при изпълнение на дузпи.

„Избират ме да бия дузпите, защото не ми пука. И за хейта е същото – не ме интересува.“

Той обаче направи и болезнено сравнение с последния голям успех на България.

„Последният ни реален успех беше 2004 година. Тогава вижте къде играеха футболистите ни. Сега? Ако Марин Петков беше сърбин, вероятно щеше да е в Ливърпул.“

Въпреки всичко Йорданов остава уверен, че националният отбор може да победи Индонезия във финала.

„Ние сме тук, за да защитаваме България. Който и да играе, трябва да се раздава на максимум. А на всички, които ни хейтят – ще отговорим на терена.“

България играе в понеделник в 16:00 часа срещу домакините от Индонезия, като се очаква пълен стадион „Гелор Бунг Карно“, чийто капацитет е 77 000 зрители.