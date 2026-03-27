Бихме Соломоновите острови с 10:2. Това ли е рекордът?

Футболните национали ще играят за трофея в Индонезия

Българският национален отбор по футбол записа една от най-големите победи в историята си!

"Лъвовете" победиха екзотичния тим на Соломоновите острови с 10:2, в своеобразния полуфинал на турнира FIFA Серии в Индонезия. 

Така България ще се бори за трофея от приятелската надпревара. Мачът е на 30 март, а съперник ще е победителят от срещата на Индонезия и Сейнт Китс и Невис по-късно днес. 

Головете

В Джакарта ясно се видя разликата в класите между двата тима! България беше абсолютен доминант, а положителното беше, че футболистите на селекционера Александър Димитров искрено се забавляваха на терена. 

В ранглистата на FIFA "лъвовете" са 86-и, а Соломоновите острови - 153-и.

През първото полувреме паднаха 5 гола за България. Марин Петков и капитанът Филип Кръстев вкараха по 2 попадения, а Тонислав Йорданов бе точен от дузпа. 

Соломоновите острови пък се поздравиха с първо попадение срещу европейски тим. Вкара го Рафаел Леаи. 

През втората част с голове за България се отчетоха Владимир Николов с хеттрик, Кристиян Балов и Георги Русев от дузпа. Соломоновите острови се поздравиха с още едно попадения. Леаи се разписа отново, този път от дузпа. 

Рекорди

Това ли е най-изразителната победа на България в историята? Краткият отговор е "Не". 

През октомври 1968 г. побеждаваме Гана в приятелска среща с 10:0, като този мач продължава да е начело на класациите за най-изразителни победи. 

Срещу Соломоновите острови за втори път в историята вкарахме 10 гола, а разликата от 8 попадения го поставя на второ място при най-големите ни успехи. 

След тази среща се нареждат победите с по 7:0 срещу Малта (приятелска среща от 1982 г.) и Норвегия (мач от квалификациите за световното през 1957 г.).

През 21-ви век това е най-изразителната ни победа, като след нея се нарежда мача с Малта от квалификациите за световното през 2013 г., когато победихме с 6:0.

 
