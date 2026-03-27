на живо
За предишните 10 гола ни трябваха... 16 мача

2:10 е извън топ 3 на най-големите загуби на Соломоновите острови

Десет гола във вратата на съперника на национално ниво определено не се случва често. Особено когато говорим за актуалното състояние на българския отбор.

Победата с 10:2 над Соломоновите острови на турнира FIFA Series в Индонезия е най-изразителната от 1968 година, когато попиляваме Гана с 10:0 в контрола. Топ 5 в списъка се допълва със 7:0 над Малта в контрола (1982) и Норвегия в световна квалификация (1957), както и с 6:0 над Малта от 2013 г.

Любопитното е, че момчетата от Соломоновите острови са падали и с още по-катастрофални резултати. Рекорда се държи от 0:18 срещу Таити (1963). После идват 0:13 от Австралия и 1:12 пак от Таити.

Любопитното е и друго. Преди футболистите на Александър Димитров да се отвкарвата срещу непретенциозния съперник, им бяха необходими цели 16 мача, за да отбележат 10 попадения. Както и повече от година - от 5 септември 2024 г. до 11 ноември 2025 г.

За този период само в два двубоя стигаме до повече от един гол. Това се случва при 2:2 в контролата с Кипър (6 юни 2025) и при 2:1 над Грузия в последната среща от посочената серия.

