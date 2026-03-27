За предишните 10 гола ни трябваха... 16 мача

Десет гола във вратата на съперника на национално ниво определено не се случва често. Особено когато говорим за актуалното състояние на българския отбор.

Победата с 10:2 над Соломоновите острови на турнира FIFA Series в Индонезия е най-изразителната от 1968 година, когато попиляваме Гана с 10:0 в контрола. Топ 5 в списъка се допълва със 7:0 над Малта в контрола (1982) и Норвегия в световна квалификация (1957), както и с 6:0 над Малта от 2013 г.

Любопитното е, че момчетата от Соломоновите острови са падали и с още по-катастрофални резултати. Рекорда се държи от 0:18 срещу Таити (1963). После идват 0:13 от Австралия и 1:12 пак от Таити.

Любопитното е и друго. Преди футболистите на Александър Димитров да се отвкарвата срещу непретенциозния съперник, им бяха необходими цели 16 мача, за да отбележат 10 попадения. Както и повече от година - от 5 септември 2024 г. до 11 ноември 2025 г.

За този период само в два двубоя стигаме до повече от един гол. Това се случва при 2:2 в контролата с Кипър (6 юни 2025) и при 2:1 над Грузия в последната среща от посочената серия.