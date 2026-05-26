Това ли е спортът с допинг? Колко разочароващо...

Те обещаха лавина от световни рекорди. Да предефинират на какво е способно човешкото тяло с допинг. Дори да променят спорта завинаги.

Но след края на първите Enhanced Games в Лас Вегас организаторите останаха с една трайна емоция. Облекчение, че всичко свърши.

Едва в последното събитие на вечерта - след повече от пет часа надпревари, зрителите видяха световен рекорд. Гръцкият плувец Кристиан Голомеев (роден във Велинград и син на легендата Цветан Голомеев) постигна 20,81 секунди на 50 м свободен стил.

Победа над скептиците?

Резултат само със 7 стотни (0,07 секунди) по-добър от времето, поставено от австралиеца Камерън МакЕвой през март. Но това позволи на организаторите да придадат блясък на нощта, в която вълнението и прогнозираните рекорди липсваха.

Разбира се, постижението на Голомеев няма да се зачита официално. И не само заради допинга - той носеше специален костюм, който е забранен в елитния спорт.

Но това не попречи на главния изпълнителен директор на Enhanced Games, Максимилиан Мартин, да се поклони с облекчение в краката на Кристиан и да обяви победа над скептиците.

"Стигнахме до масовата култура. Тук сме, за да останем. Променихме света тази вечер", смело декларира той. Организаторите направиха и други шантави твърдения, откакто проектът Enhanced Games стартира през 2023 г.

Най-добрата версия на себе си

Мартин обаче все още не беше приключил. "Със силата на подобренията можем да докажем, че сме най-добрите. И вие сте живото доказателство за това", обърна се той към страстна тълпа от фитнес инфлуенсъри и биотехнологични инвеститори. "През последните три дни Enhanced превзе интернет. Enhanced е култура. А сега хората също могат да се усъвършенстват и да бъдат най-добрата версия на себе си."

Докато по-голямата част от 42-мата участващи спринтьори, плувци и щангисти приемаха забранени вещества като тестостерон, EPO и анаболни стероиди, някои все пак стартираха и без забранени вещества. Трима от тях спечелиха дисциплините си.

Сребърният медалист от Париж 2024 Фред Кърли беше особено пикантен след победата си на 100 метра при мъжете. "Човече, конкурентите трябва да се справят по-добре от това. Трябва да работят малко по-усърдно."

Тристан Евелин - също чиста на старта, победи в спринта при жените със скромните 11,25 секунди. "Това доказва, че победата изисква нещо повече от химия", лаконична бе тя.

Различно послание

Това не беше посланието, което организаторите искаха да предадат. Между отделните състезания гигантският екран показваше на зрителите какво приемат атлетите. "90,5% тестостеронови естери. 78,6% човешки растежен хормон. 61,9% стимуланти. ЕПО 40,5%."

Кърли и Евелин напуснаха Лас Вегас с 250 000 долара по-богати. Към тях се присъедини и американецът Хънтър Армстронг, който спечели дисциплината 50 метра гръб за мъже.

Преди рекорда на Голомеев цялата шумотевица и обещания за най-противоречивото спортно събитие на века сякаш се сринаха с мощен трясък. Няколко опита за световен рекорд дойдоха и отминаха.

И дори Тор Бьорнсон, 197-сантиметровият исландски исполин, който участва в "Игра на тронове", не успя да промени настроението. Той се провали при опита да подобри собственото си върхово постижение в мъртвата тяга - 510 кг.