В търсене на импулс: Григор Димитров се събра с бивш треньор

Джейми Делгадо се завръща като треньор на Григор Димитров. Двамата се разделиха в края на миналата година, след като работиха заедно в един от най-силните периоди на българина. Именно с британския специалист в екипа си Гришо се завърна в елита и отново достигна до Топ 10.

В последните месеци Делгадо работи с Джак Дрейпър. Този период обаче бе белязан от проблеми с контузии за британския тенисист, който впоследствие реши да започне работа с Анди Мъри.

Според The Times специалистът е отказал предложение от тенисист от топ 10, за да работи отново с Димитров. Гришо преживява тежък период след контузията на "Уимбълдън" миналата година, която наруши ритъма му и доведе до сериозен спад в ранглистата.

В екипа остава и бившият номер 3 в света Давид Налбандиан, който се присъедини от средата на февруари.

А българската публика е вече нетърпелива за зрелището, което предстои на 12 юни. Тогава Димитров ще изиграе демонстративен мач срещу Стефанос Циципас в София.