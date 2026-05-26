bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

В търсене на импулс: Григор Димитров се събра с бивш треньор

Джейми Делгадо отказал на тенисист от топ 10, за да работи отново с българина

В търсене на импулс: Григор Димитров се събра с бивш треньор

Джейми Делгадо се завръща като треньор на Григор Димитров. Двамата се разделиха в края на миналата година, след като работиха заедно в един от най-силните периоди на българина. Именно с британския специалист в екипа си Гришо се завърна в елита и отново достигна до Топ 10.

В последните месеци Делгадо работи с Джак Дрейпър. Този период обаче бе белязан от проблеми с контузии за британския тенисист, който впоследствие реши да започне работа с Анди Мъри.

Според The Times специалистът е отказал предложение от тенисист от топ 10, за да работи отново с Димитров. Гришо преживява тежък период след контузията на "Уимбълдън" миналата година, която наруши ритъма му и доведе до сериозен спад в ранглистата.

Григор Димитров отпадна в квалификациите на

В екипа остава и бившият номер 3 в света Давид Налбандиан, който се присъедини от средата на февруари.

А българската публика е вече нетърпелива за зрелището, което предстои на 12 юни. Тогава Димитров ще изиграе демонстративен мач срещу Стефанос Циципас в София. Шоуто, което предизвика огромен интерес, може да гледате пряко в ефира на bTV. 

Тагове:

София btv Григор Димитров бтв треньор демонстративен мач стефанос циципас

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Една легенда на 80:

Една легенда на 80: "Нешка няма грешка" предизвиква у мен насмешка
Това ли е спортът с допинг? Колко разочароващо...

Това ли е спортът с допинг? Колко разочароващо...
Преди Александър Везенков: Те също покориха Европа

Преди Александър Везенков: Те също покориха Европа
Само на 21: Футболен талант издъхна мистериозно

Само на 21: Футболен талант издъхна мистериозно

Последни новини

Това ли е спортът с допинг? Колко разочароващо...

Това ли е спортът с допинг? Колко разочароващо...
Голямото завръщане: ЕLITBET MAX FIGHT 65

Голямото завръщане: ЕLITBET MAX FIGHT 65
Една легенда на 80:

Една легенда на 80: "Нешка няма грешка" предизвиква у мен насмешка
Само на 21: Футболен талант издъхна мистериозно

Само на 21: Футболен талант издъхна мистериозно
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV