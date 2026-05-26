Голямото завръщане: ЕLITBET MAX FIGHT 65

След тригодишна пауза Пловдив отново ще бъде домакин на бойната гала с марката MAX FIGHT. Събитието ЕLITBET MAX FIGHT 65 ще се проведе този петък в зала С.И.Л.А. е можете да го гледате пряко по bTV Action.

Президентът на организацията Любен Джубрилов заяви амбиция галата да се превърне в ежегодно събитие за града.

Неслучайно бойната карта е доминирана от пловдивски състезатели. В основната програма участие ще вземат петима бойци от Града под тепетата, а в подгряващите срещи почти всички участници също са местни състезатели.

На официалния брифинг преди събитието присъстваха президентът на MAX FIGHT Любен Джубрилов, състезателите Иван Запрянов, Иван Киселаров и Костадин Стойков, съорганизаторът Янислав Герчев, както и треньорите Арман Хакобян от "Лаута Арми" и Красимир Марински от "Бултрас Файт Клуб".

Галата ще бъде и бенефис за Иван Запрянов. Дългогодишният пловдивски боец се завръща на ринга след 18-годишна пауза за последния мач в кариерата си. Неговото участие е свързано и с две каузи – интегрирането на спортните клубове в училищата и насърчаването на обединението чрез спорта.

