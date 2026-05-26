bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Голямото завръщане: ЕLITBET MAX FIGHT 65

Организаторите в Пловдив са амбицирани събитието да стане ежегодно за града

Голямото завръщане: ЕLITBET MAX FIGHT 65

След тригодишна пауза Пловдив отново ще бъде домакин на бойната гала с марката MAX FIGHT. Събитието ЕLITBET MAX FIGHT 65 ще се проведе този петък в зала С.И.Л.А. е можете да го гледате пряко по bTV Action.

Президентът на организацията Любен Джубрилов заяви амбиция галата да се превърне в ежегодно събитие за града.

Неслучайно бойната карта е доминирана от пловдивски състезатели. В основната програма участие ще вземат петима бойци от Града под тепетата, а в подгряващите срещи почти всички участници също са местни състезатели.

Кикбоксът го спаси от тормоз! Васил Христов на ELITBET MAX FIGHT 65 (ВИДЕО)

На официалния брифинг преди събитието присъстваха президентът на MAX FIGHT Любен Джубрилов, състезателите Иван Запрянов, Иван Киселаров и Костадин Стойков, съорганизаторът Янислав Герчев, както и треньорите Арман Хакобян от "Лаута Арми" и Красимир Марински от "Бултрас Файт Клуб".

Иван Запрянов обединява Ботев и Локо на ELITBET MAX FIGHT 65 (ВИДЕО)

Галата ще бъде и бенефис за Иван Запрянов. Дългогодишният пловдивски боец се завръща на ринга след 18-годишна пауза за последния мач в кариерата си. Неговото участие е свързано и с две каузи – интегрирането на спортните клубове в училищата и насърчаването на обединението чрез спорта.

Бойната гала гледайте в петък по БТВ Екшън.

Тагове:

Пловдив бойна гала ЕLITBET MAX FIGHT 65

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Една легенда на 80:

Една легенда на 80: "Нешка няма грешка" предизвиква у мен насмешка
Това ли е спортът с допинг? Колко разочароващо...

Това ли е спортът с допинг? Колко разочароващо...
В търсене на импулс: Григор Димитров се събра с бивш треньор

В търсене на импулс: Григор Димитров се събра с бивш треньор
Преди Александър Везенков: Те също покориха Европа

Преди Александър Везенков: Те също покориха Европа
Само на 21: Футболен талант издъхна мистериозно

Само на 21: Футболен талант издъхна мистериозно

Последни новини

Това ли е спортът с допинг? Колко разочароващо...

Това ли е спортът с допинг? Колко разочароващо...
В търсене на импулс: Григор Димитров се събра с бивш треньор

В търсене на импулс: Григор Димитров се събра с бивш треньор
Една легенда на 80:

Една легенда на 80: "Нешка няма грешка" предизвиква у мен насмешка
Само на 21: Футболен талант издъхна мистериозно

Само на 21: Футболен талант издъхна мистериозно
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV