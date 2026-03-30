След половин век чакане: България вдигна трофей №4

Точно 50 години изминаха от последния трофей, спечелен от българския национален отбор по футбол. Преди триумфа в минитурнира FIFA Series 2026 в Индонезия, нашите имаха общо три купи в своята история. Всичките от Балканско първенство.

Първата датира от 1931 г., като мачовете се провеждат на стадион "Славия". През следващата година дублираме успеха в Югославия. А през 1976 г. се играят полуфинали и финал на разменено гостуване.

България пада с 2:5 от Турция в Измир, но на "Васил Левски" прави знаменит обрат - 5:1. На финала срещаме Румъния - 1:0 на "Ивайло" и 2:3 в Букурещ.

Три поредни

А настоящият селекционер Александър Димитров може да се похвали с още едно постижение. Под негово ръководство тимът вече има три поредни победи - 2:1 над Грузия в световна квалификация през ноември, 10:2 над Соломоновите острови и 1:0 над Индонезия.

За последното такава серия изстрадалите родни фенове видяха през 2022 г. Тогава в ролята на жертви бяха Гибралтар (5:1), Северна Македония (1:0) и Кипър (2:0).