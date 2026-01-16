Собственикът на ЦСКА е осигурил самолет за Любо Пенев

Семейството на Любослав Пенев обяви чрез Facebook пост, че собственикът на ЦСКА Валтер Папазки е осигурил самолет, с който легендата да се прибире у дома, когато състоянието му позволява.

"Благодарим на всички, които протегнаха ръка и подкрепиха Любослав Пенев с грижа, съпричастност и човешка помощ.

Изказваме искрената си благодарност и признателност към г-н Валтер Папазки за изключителния и достоен жест – осигуряването на самолет, с който Любослав да се прибере у дома при условия, съобразени със здравословното му състояние.", написаха близките на Ел Голеадор.

Тежка битка

Любослав Пенев е диагностициран с рак на бъбрека. Бившият играч на ЦСКА, Валенсия и Атлетико Мадрид постъпи по спешност в онкологична болница в чужбина, но нефролозите не дават прогнози за шансовете на Пенев да пребори коварната болест.

В средата на 90-те той бе диагностициран с рак на тестиса.

По-рано днес стана ясно, че 31-кратният шампион на България ЦСКА е събрал близо 10 000 евро от кампанията за подпомагане на лечението на легендарния нападател.

"Благодарение на всички вас, които се включихте в кампанията със специалните фланелки в подкрепа на Любослав Пенев, към момента събраната сума възлиза на 9855.30 евро (19.275.300 лв). Вашата съпричастност и подкрепа показват още веднъж какво означава да си част от червеното семейство", съобщиха от ЦСКА.

"Кампанията продължава! Всеки, който все още не е закупил фланелката, може да го направи в официалния клубен магазин на ул. Солунска 12, във фен магазина на Сектор Г, както и онлайн – само и единствено в Sector G Ultra’ Shop. Заедно сме по-силни!", допълниха от ст. Българска армия.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK