Спартак Варна спря ЦСКА 1948 за първото място в първенството

Първа домакинска грешка

Първа домакинска грешка
ЦСКА 1948 завърши наравно 1:1 у дома срещу Спартак Варна в двубой от 11-ия кръг от Ефбет лига и не успя да излезе начело в класирането. За първи път от началото на сезона "червените" не спечелиха у дома.

Какво се случи 

След 20 минути игра Максим Ковальов направи спасяване след шут на Петър Витанов от границата на наказателното поле на гостите.

В 33-ата минута Георги Русев центрира за Мамаду Диало, който засече топката във вратата на Спартак. Попадението беше проверено от ВАР заради съмнения за засада, след което резултатът стана 1:0.

В 56-ата минута главният съдия Кристиян Колев беше повикан да прегледа лично на ВАР-монитора ситуация за игра с ръка в наказателното поле на "червените". Арбитърът отсъди дузпа в полза на гостите, а Бернардо Кауто изравни резултата след точен удар от бялата точка.

Четвърт час преди края на редовното време на мача влезлият като резерва Марто Бойчев би от дъгата на наказателното поле, но след рикошет топката излезе в аут.

В оставащите минути до края на двубоя ЦСКА 1948 опита да промени развоя на събитията в своя полза, но гостите се бранеха умело и не допуснаха сериозен натиск от страна на "червените".

Класирането 

Воденият от треньора Иван Стоянов отбор за първи път не спечели у дома през сезона и има 23 точки на втората позиция в класирането. Лидерът Левски също е с 23 пункта, но има изигран двубой по-малко. По-късно тази вечер "сините" приемат Берое на "Герена".

Спартак Варна има 12 точки на девето място в Ефбет лига.

