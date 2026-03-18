Повика Тиаго, но не е и Неймар: "Той е по-добър на един крак!"

Легендата на бразилския футбол Роналдиньо отправи остри критики към селекционера Карло Анчелоти заради решението му да не включи Неймар в състава на националния отбор за предстоящите приятелски срещи.

Отсъствието на звездата на Сантош предизвика сериозни реакции сред феновете и футболната общественост в Бразилия. Въпреки че Ней е здрав в момента, той не попадна в списъка за мачовете срещу Хърватия и Франция, което постави под въпрос ролята му в отбора за световното първенство.

Мнение

Роналдиньо, световен шампион от 2002 година и носител на „Златната топка“, не скри разочарованието си:

„Неймар е по-добър на един крак от повечето бразилски играчи в момента. Просто не ми е толкова приятно да гледам Бразилия, както преди. Той трябва да бъде част от отбора за световното първенство.“

Думите му отразяват настроенията на голяма част от привържениците, които смятат, че без Неймар „Селесао“ трудно може да се счита за сериозен претендент за титлата.

Бразилия остава най-успешният отбор в историята на Мондиалите с пет спечелени трофея, но последният триумф датира от 2002 г.

Отговорът на Анчелоти

От своя страна Анчелоти защити избора си, подчертавайки, че физическото състояние на играчите е ключово: „Ако Неймар е готов на 100%, може да бъде повикан. Но ако не е, няма да бъде в състава. Той трябва да продължи да играе, да показва качествата си и да поддържа форма.“

В отбора на Анчелоти за контролите в края на март попадна бившата звезда на Лудогорец - Игор Тиаго, който този има 19 гола във Висшата лига с екипа на Брентфорд.