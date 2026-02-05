bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 107: СуперКал до колене

Гост ни е Атанас Фурнаджиев - ден преди старта на зимните олимпийски игри и два дни след Суперкупата на България по футбол

НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 107: СуперКал до колене

Лудогорец вдигна девета Суперкупа на България по футбол, побеждавайки Левски с 1:0 във вторник, 3 февруари. 

А ние пристигаме в "Спортен нюзрум" с анализи на мача, расисткия скандал и... ситуацията на стадиона. Сняг нямаше, но... 

Кал до колене

С какво друго трябваше да се справят феновете, за да стигнат до местата си, а след това да си тръгнат? 

Показваме ви кадри от националния стадион и околностите

И се питаме дали това е нормално и кой трябва да отговаря за тези неща?

Специален гост

Най-актуалните теми пък ще разискваме с Атанас Фурнаджиев - част от Изпълнителния комитет на БФС. 

Той идва при нас и като председател на Българската федерация по биатлон, при това само ден преди откриването на олимпийските игри в Милано/Кортина! 

Очакваме ви! Стартираме в 13:00 ч. в нашия YOUTUBE канал! 

левски суперкупа лудогорец атанас фурнаджиев Спортен нюзрум

