Ексклузивно: Вижте първи кадри от мястото на инцидента със Замфирова

Две години затвор заплашват участника в сблъсъка с най-добрата българска сноубордистка - Малена Замфирова. Това потвърдиха за екипа ни от полицията в Чехия.

Вижте ексклузивни кадри от мястото на инцидента и позицията на местната спасителна служба пред bTV.

Местните власти са започнали разследване за нанасяне на тежка телесна повреда. Ако вината бъде доказана, на извършителя може да бъде наложено до две години лишаване от свобода.

Кошмар на пистата

Инцидентът е станал на 3 март около 15:00 ч., като към момента на удара 16-годишната българка не е била на официална тренировка.

За bTV, от чешката полиция заявиха, че и на двамата участници не е бил направен тест за алкохол заради здравословното им състояние.

"Нямаме информация дали мъжът е бил под въздействие на алкохол. На място не сме установили да мирише на алкохол, а и това беше последното нещо, с което се занимавахме в този момент. Знаем, че пострадалата е българска състезателка, която е била на свободна тренировка на пистите.", коментира Марек Фриш - планински спасител.

Малена Замфирова беше транспортирана от Чехия в болница в Австрия и утре ще й бъде направена сложна операция.

Снимка: SKI.BG

Суперталант

През изминалия сезон Малена Замфирова спечели заедно със своя по-голям брат Тервел златен медал в отборното състезание в паралелния гигантски слалом на световното първенство по сноуборд за младежи и девойки в Закопане (Полша), както и сребърни отличия в паралелния слалом и паралелния гигантски слалом на шампионата.

Тя завърши и втора на Световната купа в Криница (Полша), отстранявайки по пътя си именити сноубордистки като олимпийската бронзова медалистка в дисциплината Рамона Хофмайстер (Германия).

Тези резултати, само на 15 години, донесоха на Малена наградата за "Най-добър млад спортист на Европа". Българката грабна приза в 10-ото издание "Пьотър Нуровски" на Европейските олимпийски комитети (ЕОК). Гласуваха представители на всички национални олимпийски комитети на Стария континент по време на тържествената церемония в Малта.

На Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина д'Ампецо (Италия) тийнейджърката се нареди 10-а в крайното класиране на паралелния гигантски слалом.

Последва подиум за Световната купа в Милин (Китай), където победи Зузана Мадерова (Чехия) в малкия финал. Само преди дни Малена завоюва и бронз за Световната купа в превръщащата се в нейно любимо място Криница.