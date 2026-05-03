Светът се смени: Какво се случи между последните две титли на Левски?

17 години чакане приключи! Титлата от българския футболен шампионат отново е в ръцете на Левски!

Това стана възможно, след като "сините" победиха ЦСКА 1948 с 1:0 вчера и вече са недостижими на върха на класирането. След последния съдийски сигнал еуфорията завладя стадион "Георги Аспарухов"!

И тя бе толкова шумна, защото феновете дочакаха своя миг след куп перипетии! От предишния триумф - през сезон 2008/2009, изтекоха точно 16 години, 11 месеца и 29 дни!

Със сигурност част от феновете си спомнят с умиление онзи мач от 31 май 2009 г., в който Владимир Гаджев вкара за 1:1 срещу Миньор Перник и така подпечата пътуването на трофея към Герена.

Но да признаем, от тогава светът се промени драстично!

Пандемия и войни

Няма как да не започнем с глобалните промени! От 2009 г. насам светът бе разкъсван от няколко войни и от една голяма здравна криза - пандемията от коронавирус.

Днес вече сме забравили социалната изолация, ваксините и броенето на милиони починали, в следствие на COVID-19.

Част от войните обаче продължават. Конфликтът в Украйна все още гори, светът мина през т.нар. Арабска пролет, конфликтите в Близкия Изток ту стихват, ту пак се разпалват!

Технологии

Ако се чудите защо от награждаването през 2009 г. снимките не са толкова много, то трябва да се обърнем към технологичния прогрес. Тогава телефоните не снимаха толкова добре и в по-голямата си част служеха за обаждане.

"Фейсбук" съществуваше, но бе доста далеч от настоящите над 3 милиарда потребители. Х или "Туитър" също бе в началото на своя път.

"Инстаграм" и "ТикТок" пък още не бяха измислени.

Изкуственият интелект пък бе само във филмите.

Кино

И ако се обърнем към големия екран, то точно през 2009 г. киното се промени след намесата на един... син отбор.

Не на Левски, а на "Аватар" - филмът, който събра приходи от милиарди заради иновацията 4D!

Светът се беше запознал с "Отмъстителите" не само на комикс, с "Хари Потър" не само на книга, а и с първата част на "Дявола носи "Прада".

Но пък не бяхме наясно, че могат да съществуват Миньоните от "Аз, проклетникът", че "Барби" може да е на кино, както и че Леонардо Ди Каприо може да влияе на сънищата в "Генезис".

Музика

Точно през 2009 г. загубихме така актуалния днес Майкъл Джексън.

Но пък тогава на световната сцена прохождаха Бионсе, Тейлър Суифт, Дрейк, Джъстин Бийбър, Адел.

Бяхме далеч от световната лудост по корейския поп и тепърва щяхме да слушаме Риана, Дъ Уикенд и Лейди Гага.