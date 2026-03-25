Вратарят на Левски Светослав Вуцов премина в отбора на женените! Той и половинката му Дарина използваха паузата за международните мачове, за да се врекат във вечна вярност.

23-годишният страж и балерината скоро ще увеличат фамилия Вуцови с още един член.

Вуцов и любимата му сключиха брак пред най-близките си хора. Кумуваха им синът на Антон Велков - Костадин, който е бивш съотборник на Вуцов в Славия. След церемонията имаше почерпка в столичен ресторант.

Вуцов премина от Славия в Левски през февруари миналата година срещу 125 хил. евро.

Оттогава записа 47 мача за "сините" във всички турнири, като запази 21 чисти мрежи. Той е и с основна заслуга столичният гранд да оглавява класирането с 9 точки аванс пред шампиона Лудогорец.

Клубът от "Герена" преследва първа шампионска титла от 17 години насам.