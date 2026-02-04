Текпетей получил смъртни заплахи след като Лудогорец победи Левски

Огромен скандал се заформи след мача за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски. В него разградчани победиха с 1:0 и взехи девети такъв трофей в колекцията си.

След срещата обаче авторът на единственото попадение Бърнард Текпетей бе вербално нападнат от фенове на Левски при прибиране в тунела.

Заплахите са продължили и в социалните мрежи.

За смърт

bTV научи, че футболистът от Гана, който е част от Лудогорец от 2020 г., е бил заплашван със смърт. От клуба му все още нямат официална позиция по скандала, но се очаква да предприемат мерки.

Веднага след мача към голмайстора полетяха обидни подхвърляния от фенове в Сектор "А" на националния стадион "Васил Левски", където бяха настанени фенове на Левски.

Част от тях бяха расистки обиди.

Снимка: Lap.bg

Отговорът

Мачът за Суперкупата бе първи от серията между Левски и Лудогорец. Двата тима ще играят на четвъртфинал за Купата на България на 11 февруари, а в първенството "сините" са лидери с 44 точки, докато разградчани са сред преследвачите с 37.

След мача Текпетей бе категоричен, че отборът му ще промени този статут и ще успее да измести Левски от върха.

"Естествено, че сме Лудогорец и не може да се предадем. Спечелихме срещу тях и увереността им ще спадне. След 1-2 седмици ще играем с тях. Левски трябва да държи главата горе, но ние ще направим шампионата много труден за тях", зави Текпетей.