bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Текпетей получил смъртни заплахи след като Лудогорец победи Левски

Напрежението се покачи веднага след мача за Суперкупата на България

Текпетей получил смъртни заплахи след като Лудогорец победи Левски
Lap.bg

Огромен скандал се заформи след мача за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски. В него разградчани победиха с 1:0 и взехи девети такъв трофей в колекцията си. 

След срещата обаче авторът на единственото попадение Бърнард Текпетей бе вербално нападнат от фенове на Левски при прибиране в тунела. 

Заплахите са продължили и в социалните мрежи. 

След тежки сблъсъци на терена: Лудогорец нокаутира Левски за Суперкупата на България

За смърт

bTV научи, че футболистът от Гана, който е част от Лудогорец от 2020 г., е бил заплашван със смърт. От клуба му все още нямат официална позиция по скандала, но се очаква да предприемат мерки. 

Веднага след мача към голмайстора полетяха обидни подхвърляния от фенове в Сектор "А" на националния стадион "Васил Левски", където бяха настанени фенове на Левски. 

Част от тях бяха расистки обиди. 

Снимка: Lap.bg

Отговорът

Мачът за Суперкупата бе първи от серията между Левски и Лудогорец. Двата тима ще играят на четвъртфинал за Купата на България на 11 февруари, а в първенството "сините" са лидери с 44 точки, докато разградчани са сред преследвачите с 37. 

След мача Текпетей бе категоричен, че отборът му ще промени този статут и ще успее да измести Левски от върха. 

"Естествено, че сме Лудогорец и не може да се предадем. Спечелихме срещу тях и увереността им ще спадне. След 1-2 седмици ще играем с тях. Левски трябва да държи главата горе, но ние ще направим шампионата много труден за тях", зави Текпетей.

Снимка: Lap.bg

Тагове:

заплахи лудогорец бърнард текпетей

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Пола, която става на одеяло в куфара на всеки един спортист от САЩ на Игрите (ВИДЕО)

Пола, която става на одеяло в куфара на всеки един спортист от САЩ на Игрите (ВИДЕО)
След тежки сблъсъци на терена: Лудогорец нокаутира Левски за Суперкупата на България

След тежки сблъсъци на терена: Лудогорец нокаутира Левски за Суперкупата на България
Колко струва да имате Кристиано Роналдо в отбора си?

Колко струва да имате Кристиано Роналдо в отбора си?

Наско Сираков: Елементарна грешка при гола (ВИДЕО)

Наско Сираков: Елементарна грешка при гола (ВИДЕО)
Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал! (ВИДЕО)

Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал! (ВИДЕО)

Последни новини

Пола, която става на одеяло в куфара на всеки един спортист от САЩ на Игрите (ВИДЕО)

Пола, която става на одеяло в куфара на всеки един спортист от САЩ на Игрите (ВИДЕО)
Колко струва да имате Кристиано Роналдо в отбора си?

Колко струва да имате Кристиано Роналдо в отбора си?

Линдзи Вон ще кара със скъсана предна кръстна връзка

Линдзи Вон ще кара със скъсана предна кръстна връзка
Весела Лечева: Трудностите няма да спрат България

Весела Лечева: Трудностите няма да спрат България
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV