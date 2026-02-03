bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
След тежки сблъсъци на терена: Лудогорец нокаутира Левски за Суперкупата на България

Разградчани победиха с 1:0

Lap.bg

Лудогорец прибави девета Суперкупа на България към колекцията си!

Шампионът и носител на Купата на България от миналия сезон победи с 1:0 Левски – втория в първенството през изминалата кампания.

Мачът на националния стадион „Васил Левски“ изобилстваше от нарушения и тежки сблъсъци на терена. В крайна сметка "сините" не успяха да спечелят трета Суперкупа, която чакат от 2009 г. насам.

Лудогорец пък се поздрави с трофея за пета поредна година, а единствения гол в мача вкара Бърнард Текпетей в 70-ата минута. 

Мачът

Нерви и тежки сблъсъци на терена белязаха целия мач. Футболистите на Левски тръгнаха остро в началото и пропуснаха няколко възможности в самото начало на мача.

Играта бе накъсана от редица нарушения и от двете страни, но все пак се стигаше до голови ситуации. Сангаре и Бурас изпуснаха за „сините“, а Видал и Дуарте – за Лудогорец.

Снимка: Lap.bg

Втората част също започна с доста нарушения. След няколко пропуска на Левски, Лудогорец се възползва.

В 70-ата минута Бърнард Текпетей, влязъл само няколко минути преди това в игра, изненада Вуцов при центриране и откри резултата.

Това сякаш разколеба футболистите на Левски и пред „синята“ врата се занизаха положение след положение

Снимка: Lap.bg

В самия край на мача от загубилият тим имаха претенции за дузпа заради задържане на Сангаре, но такава не беше отсъдена. 

Първият от многото

Мачът за Суперкупата на България бе първият от редица сблъсъци по оста Левски - Лудогорец. 

След седмица двата тима трябва да се срещнат на четвъртфинал в турнира за Купата на България. Домакин ще е Лудогорец на 11 февруари. 

Снимка: Lap.bg

Двата тима са в преследване и в първенството. "Сините" са лидери с 44 точки, а Лудогорец е с 37. 

В началото на март пък предстои среща от първенството между двата тима отново в Разград. 

левски суперкупа лудогорец

