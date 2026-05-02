27-ата е факт! Левски е шампион! (ФАКТФАЙЛ)

"Сините" ликуват след победа над ЦСКА 1948

27-ата е факт! Левски е шампион! (ФАКТФАЙЛ)
Левски победи с 1:0 ЦСКА 1948 на "Герена" и ликува с титла 27 на България! "Сините" са недостижими на върха със 76 точки. Втори е тимът от Бистрица с 62, пред Лудогорец 60 и ЦСКА - 56.

Първото полувреме завърши 0:0. В 52' дойде първата ситуация за втората част. След като "сините" започнаха по-активно след почивката, Кристиан Макун напредна през средата и нанесе тежък удар от дистанция, но Шейтанов изби.

Левски показа финансовия отчет: По-малко пари от трансфери, но клубът е на печалба

Малко преди удара на Макун, имаше изключително опасно влизане с двата крака на Адама Траоре в краката на Евертон Бала. Съдията Кристиян Колев не реагира, но бе привикан VAR съдиите и в 56' след преглед на монитора изгони защитника на ЦСКА 1948 с директен червен картон.

В 71' Левски проби защитата на ЦСКА 1948 и излезе напред в резултата. "Червената" отбрана меко казано не се справи с центрирана топка в наказателното поле, Хофман и Двали не се разбраха, топката падна в краката на Марко Дуганджич с мощен удар в горния десен ъгъл заби топката неспасяемо за 1:0!

ФАКТФАЙЛ

* Левски е 27-кратен шампион на България. Първата титла е спечелена през 1933 г., а последната бе през сезон 2008/09. Начело на тима тогава бе Емил Велев.

* С най-много спечелени титли като футболисти на Левски по шест са: Емил Спасов през 1974, 1977, 1979, 1984, 1985 и 1988 г., Наско Сираков през 1984, 1985, 1988, 1993, 1994 и 1995 г. и Георги Иванов-Гонзо през 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 и 2009 г.

* Сираков е шампион с Левски през 1984, 1985, 1988, 1993, 1994, 1995 г. като футболист и през 2000, 2001, 2002, 2006 и 2007 г. като изпълнителен директор на сините.
* Дарко Тасевски и Божидар Митрев, които са помощници на Хулио Веласкес, са шампиони на България през 2008/09.

Денят на Левски!
