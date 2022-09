4 месеца по-късно: "Трилър" плати на Пулеви за мачовете с Ковальов и Форест

Близо четири месеца чакаха братята Тервел и Кубрат Пулеви, за да си получат хонорарите за майските си битки в САЩ. Това стана ясно от публикация на журналиста Дан Рафаел в Twitter.

Както е известно, Тервел се боксира с руснака Сергей Ковальов, а Кубрат се изправи срещу американеца Джери Форест. По-големият брат постигна победа, по-малкият записа първата си загуба на профи ринга.

As a follow up from a story I reported back in May about how Triller stiffed Kovalev & the Pulev brothers for their fights, I’m told by both camps that they were finally paid a few weeks ago. There were lawsuit threats & aggravation but they’ve gotten their well-earned money.