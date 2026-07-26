Бокс Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Джошуа не се предаде след два нокдауна. Следва мачът с Фюри! Британецът победи Кристиан Пренга в Джеда Снимка: Reuters

Антъни Джошуа оцеля в мача си срещу Кристиан Пренга в Джеда, Саудитска Арабия и вече уверено гледа към дългоочакваното британско боксово зрелище срещу Тайсън Фюри.

Бившият световен шампион в тежка категория трябваше да преживее два нокдауна още в първи рунд срещу коравия си съперник, за да запише 30-а победа на професионалния ринг.

Успехът му е знак за феновете, че следва дългоочаквания мач срещу Тайсън Фюри.

Два пъти на пода

За Джошуа това бе първи мач от декември 2025 г. насам и след тежката катастрофа в Нигерия през същия месец, в която загинаха двама от близките му приятели.

Снимка: Reuters

Въпреки че беше сочен за фаворит, олимпийският шампион от Лондон 2012 падна на ринга още в първите секунди на мача, а до края на първия рунд преживя и втори нокдаун.

Това притесни феновете му, но Джошуа успя да се вдигне и да преобърне срещата в своя полза.

Още във втория рунд той прати албанеца в нокаут след мощна комбинация от крошета.

Снимка: Reuters

В памет на загиналите

Джошуа посвети победата на загиналите си в Нигерия приятели.

"Това е повече от сила на удара. Това беше дух, това беше Лац, това беше Сина, това бяха семействата. Боли ме дори да говоря за това. Беше тежко. Това са моите братя", заяви Джошуа през сълзи.

Снимка: Reuters

Той обърна вниманието на феновете към предстоящата среща с Тайсън Фюри, който само преди ден победи Мариуш Вах.

"Надявам се феновете да си получат голямото зрелище", каза Джошуа.

Договорът за мача е подписан и от двете страни, но все още не е ясно кога и къде ще се състои.