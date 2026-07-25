Бокс Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Една крачка до боя на века! Фюри помете Вах и чака Джошуа Циганския барон отказа Мариуш Вах в седмия рунд Снимка: Reuters

Тайсън Фюри направи поредната крачка към мечтания британски мегасблъсък с Антъни Джошуа.

Циганския барон не остави никакви шансове на поляка Мариуш Вах и го принуди да се откаже след седмия рунд на боксовата галавечер в Тайланд.

Снимка: Reuters

38-годишният британец беше пълен господар на ринга в Max Muay Thai Stadium. Фюри контролираше всяка размяна и постоянно намираше пролуки в защитата на съперника. С всеки следващ рунд Вах изглеждаше все по-безпомощен срещу натиска на бившия световен шампион.

Решаващият момент настъпи в седмата част. След серия тежки попадения полякът едва се добра до своя ъгъл, а секундантите му сложиха край на мача, отказвайки да го пуснат за продължението. Така реферът отсъди победа за Фюри с технически нокаут.

Снимка: Reuters

След края на срещата британецът веднага отправи предизвикателство към Антъни Джошуа, който първо трябва да се справи с Кристиан Пренга в Саудитска Арабия.

"Аз преминах през моето изпитание. Сега да видим дали Антъни Джошуа ще премине през своето. Най-големият тест обаче е дали има смелостта да се изправи срещу мен. Не съм убеден, че ще го направи", заяви Фюри.

Въпреки че е получил покана да гледа на живо двубоя между Джошуа и Пренга в Джеда, британецът няма намерение да пътува за Джеда.

Снимка: Reuters

"Бях далеч от семейството си през последните шест-седем месеца. След десетседмичен лагер и още четири месеца подготовка преди това, сега искам да се прибера при съпругата си Парис и децата ни."

Фюри вече има 36 успеха на професионалния ринг.

Ако и Джошуа изпълни своята задача, боксовият свят ще бъде само на една крачка от сблъсъка, който феновете чакат от години - Фюри срещу Джошуа!