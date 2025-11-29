bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Бокс

Изключително! Радослав Росенов пренаписа историята на бокса

Четвърта титла на Стария континент

Изключително! Радослав Росенов пренаписа историята на бокса
Reuters

Радослав Росенов стана четирикратен европейски шампион за мъже до 23 години. Българинът пренаписа историята на европейския бокс, печелейки за рекорден път златен медал в категория до 60 килограма.

Националът ни надделя над турчина Чинар Мехметан на финала на шампионата в Будапеща.

Трима български шампиони в битка за злато

Финалът на Радослав Росенов

Росенов, който след две седмици ще навърши 22 години, постигна 17-та поредна победа на европейски първенства в тази възрастова група. Той игра с голямо самочувствие, показа познатия си стил на "танцуване" по ринга и почти не остави шансове на съперника си. Напълно заслужено и резултатът бе категоричен – 5:0 съдийски гласа за Росенов.

Победата бе и подарък за треньора Жоел Арате, който днес празнува своя 44-ти рожден ден, съобщават от Българската федерация по бокс.

Снимка: Reuters

След срещата на Росенов, на ринга в Будапеща се качи Викторио Илиев. 19-годишният дебютант, който е европейски шампион за младежи, вече постигна впечатляващо класиране със стигането си до финал, но в битката за златото загуби от коравия украинец Артур Кузменко.

Последният български финал е за Уилиам Чолов. Около 16:00 часа многократният ни шампион за юноши и младежи ще има сериозно предизвикателство в лицето на англичанина Боби Уолъс. Битката за златото е в категория до 80 килограма.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

бокс титла злато европейско първенство радослав росенов европейско първенство по бокс до 23 години

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Готови ли сте? MAX FIGHT 63 - пряко по bTV Action и на VOYO!

Готови ли сте? MAX FIGHT 63 - пряко по bTV Action и на VOYO!

Всичко или нищо за съперника на Кобрата (ВИДЕО)

Всичко или нищо за съперника на Кобрата (ВИДЕО)
Григор и Ейса се гушкат и целуват в снега (ВИДЕО)

Григор и Ейса се гушкат и целуват в снега (ВИДЕО)
Седем българи ще плуват за медали на световното в малък басейн (ВИДЕО)

Седем българи ще плуват за медали на световното в малък басейн (ВИДЕО)

Последни новини

Седем българи ще плуват за медали на световното в малък басейн (ВИДЕО)

Седем българи ще плуват за медали на световното в малък басейн (ВИДЕО)
Всичко или нищо за съперника на Кобрата (ВИДЕО)

Всичко или нищо за съперника на Кобрата (ВИДЕО)
Трима български шампиони в битка за злато

Трима български шампиони в битка за злато
Григор и Ейса се гушкат и целуват в снега (ВИДЕО)

Григор и Ейса се гушкат и целуват в снега (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV