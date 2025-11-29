Изключително! Радослав Росенов пренаписа историята на бокса

Радослав Росенов стана четирикратен европейски шампион за мъже до 23 години. Българинът пренаписа историята на европейския бокс, печелейки за рекорден път златен медал в категория до 60 килограма.

Националът ни надделя над турчина Чинар Мехметан на финала на шампионата в Будапеща.

Финалът на Радослав Росенов

Росенов, който след две седмици ще навърши 22 години, постигна 17-та поредна победа на европейски първенства в тази възрастова група. Той игра с голямо самочувствие, показа познатия си стил на "танцуване" по ринга и почти не остави шансове на съперника си. Напълно заслужено и резултатът бе категоричен – 5:0 съдийски гласа за Росенов.

Победата бе и подарък за треньора Жоел Арате, който днес празнува своя 44-ти рожден ден, съобщават от Българската федерация по бокс.

Снимка: Reuters

След срещата на Росенов, на ринга в Будапеща се качи Викторио Илиев. 19-годишният дебютант, който е европейски шампион за младежи, вече постигна впечатляващо класиране със стигането си до финал, но в битката за златото загуби от коравия украинец Артур Кузменко.

Последният български финал е за Уилиам Чолов. Около 16:00 часа многократният ни шампион за юноши и младежи ще има сериозно предизвикателство в лицето на англичанина Боби Уолъс. Битката за златото е в категория до 80 килограма.

