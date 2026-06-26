Бокс Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Сензация в бокса: Олександър Усик се отказа от поясите си Украинецът обяви, че дава възможност да останалите боксьори, но обеща "последен танц"

Сензация в света на професионалния бокс. Световният шампион в тежка категория Олександър Усик обяви, че овакантява и трите пояса, които притежава.

39-годишният украинец държи титлите на Световната боксова асоциация (WBA), Световния боксов съвет (WBC) и Международната боксова федерация (IBF).

Той обяви, че взима това решение, за да позволи на претендентите да излязат в битка на ринга. Това обаче не означава, че самият Усик прекратява кариерата си.

"Днес е добър ден да обявя, че овакантявам всички пояси, които притежавам. Така момчетата, които чакат да се бият за тях, ще могат да го направят."

"Приятели, аз освобождавам поясите, но не напускам спорта, защото все още ми предстои последният танц."

"Искам да благодаря на всички организации, към които тая най-голям респект. Има още какво да покажа. Слава на бога! Слава на Украйна!", каза в изявлението си Усик.

На професионалния ринг той има 25 мача и 25 победи, от които 16 с нокаут. Смятан е за един от най-великите боксьори за всички времена.

Украинецът е единственият в тежка категория в последните 25 години, който успя да стане абсолютен световен шампион. През май 2024 г. той завоюва всички четири пояса с победа над британеца Тайсън Фюри.