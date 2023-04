Кобрата срещу Фюри на 17 юни в ОАЕ

Тайсън Фюри и Кубрат Пулев финализират сделка за двубой на 17 юни в Абу Даби. Сензационната новина обяви порталът , но уточнява, че преговорите все още не са завършили.

На 29 април Фюри трябваше да се срещне с украинския боксьор Олександър Усик, преговорите се водеха от есента на 2022 г. Месец по-рано мениджърът на украинеца Егис Климас обяви отмяната на битката, тъй като двамата не можаха да се споразумеят за разпределението на хонорарите.

„Без значение колко компромиси правеше Усик, Фюри все още поставяше нови изисквания“, подчерта тогава той.

34-годишният Фюри има 33 победи и едно равенство.

BREAKING: Tyson Fury and Kubrat Pulev are finalizing a deal for a WBC title fight on June 17, sources told ESPN. The site hasn’t been finalized, but it's expected to land in Abu Dhabi, UAE, which would deliver a first fight in the Middle East for boxing's top star.