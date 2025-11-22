Закани за милиони: Антъни Джошуа и Джейк Пол обещават нокаути (ВИДЕО)

В битка за 150 милиона долара бившият световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа ще се изправи срещу интернет сензацията Джейк Пол.
След като вече излезе на ринга с легендите в бойните спортове Майк Тайсън и Андерсон Силва, инфлуенсърът ще влезе в битка с един от най-опасните боксьори на планетата.
Джошуа за последно беше на ринга на 21 септември 2024-а година, когато загуби световната си титла на IBF от Даниел Дюбоа в Лондон.
Независимо от крайния изход на мача на 19 декември в Маями, Джошуа и Пол ще получат поне по 50 милиона долара всеки, плюс допълнителни бонуси. Очаква се сблъсъкът да донесе приходи от над 150 милиона долара.
Джейк Пол обеща да нокаутира Антъни Джошуа, преди да обяви: "Аз ще се бия с Тайсън Фюри следващата година!".
"Той е един от най-добрите боксьори в тежка категория в историята, но аз смятам, че да се биеш с по-малък на размери човек е по-трудно за един човек в тежка категория заради разликата в скоростта, работата с краката, ъглите. Цялата тази сила е страхотна, но просто трябва да избегна този един удар в осемте рунда - и вярвам, че мога да го направя. Знам, че мога да го разкъсам, да отбележа точки и да направя този мач чудесен. Не ме уважавайте за това, че ще се изправя срещу него, а защото ще спечеля", показа типичното за себе си самочувствие Пол, като предизвика и оттеглилия се Тайсън Фюри за бой през 2026-а.
Джошуа, който потвърди, че тренира с екипа на световния шампион в тежка категория Олександър Усик, му отвърна със следното: "Джейк е сериозен боксьор. Не можеш да подцениш никого. Трябва да го сломя и нараня. Няма какво повече да се добави. Няма значение какво казват другите, трябва да си свърша работата", сподели Ей Джей, който не е излизал на ринга от изненадващата си загуба от Даниел Дюбоа.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK