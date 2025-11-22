Закани за милиони: Антъни Джошуа и Джейк Пол обещават нокаути (ВИДЕО)

В битка за 150 милиона долара бившият световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа ще се изправи срещу интернет сензацията Джейк Пол.

След като вече излезе на ринга с легендите в бойните спортове Майк Тайсън и Андерсон Силва, инфлуенсърът ще влезе в битка с един от най-опасните боксьори на планетата.

Джошуа за последно беше на ринга на 21 септември 2024-а година, когато загуби световната си титла на IBF от Даниел Дюбоа в Лондон.

Независимо от крайния изход на мача на 19 декември в Маями, Джошуа и Пол ще получат поне по 50 милиона долара всеки, плюс допълнителни бонуси. Очаква се сблъсъкът да донесе приходи от над 150 милиона долара.

Снимка: gettyimages.com

Закани

Джейк Пол обеща да нокаутира Антъни Джошуа, преди да обяви: "Аз ще се бия с Тайсън Фюри следващата година!".

"Той е един от най-добрите боксьори в тежка категория в историята, но аз смятам, че да се биеш с по-малък на размери човек е по-трудно за един човек в тежка категория заради разликата в скоростта, работата с краката, ъглите. Цялата тази сила е страхотна, но просто трябва да избегна този един удар в осемте рунда - и вярвам, че мога да го направя. Знам, че мога да го разкъсам, да отбележа точки и да направя този мач чудесен. Не ме уважавайте за това, че ще се изправя срещу него, а защото ще спечеля", показа типичното за себе си самочувствие Пол, като предизвика и оттеглилия се Тайсън Фюри за бой през 2026-а.

Снимка: gettyimages.com

Джошуа, който потвърди, че тренира с екипа на световния шампион в тежка категория Олександър Усик, му отвърна със следното: "Джейк е сериозен боксьор. Не можеш да подцениш никого. Трябва да го сломя и нараня. Няма какво повече да се добави. Няма значение какво казват другите, трябва да си свърша работата", сподели Ей Джей, който не е излизал на ринга от изненадващата си загуба от Даниел Дюбоа.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK