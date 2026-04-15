Анализаторите в Англия: Имаше дузпа за Ливърпул

Анализаторите в Англия са категорични - дузпата за Ливърпул срещу Пари Сен Жермен снощи е била неправилно отменена.

Спорният момент дойде в 64', когато имаше съприкосновение между Уилям Пачо и Алексис Мак Алистър в наказателното поле.

Повторенията показа, че има контакт, макар и минимален. Реферът Маурицио Мариани първоначално посочи бялата точка, но после отмени решението си след намеса на системата за видеопреглед (VAR).

Според бившия топ арбитър Марк Клатенбърг, крайното решение на Мариани е грешно.

"Говорим за "ясна и очевидна" грешка, всеки път, когато обсъждаме намесите на ВАР, но когато видиш контакта с крака на Мак Алистър... хората ще кажат, че е лек, но отсъждането не е грешно – контакт има“, заяви Клатенбърг по време на коментара си. „След като съдията е отсъдил ситуацията като нарушение, очаквам дузпата да бъде потвърдена. Ако не я беше дал, бих приел ВАР да не се намесва, но след като решението на терена беше наказателен удар, очаквах то да остане."

Легендарният голаджия Алън Шиърър също смята, че дузпата е трябвало да остане.

"И аз съм изненадан, защото МакАлистър се справя изключително добре, опитвайки се да защити топката, предизвиквайки единоборството с Пачо“, каза той. „И след като той се опитва да играе с топката, но не успява и осъществява контакт, а съдията отсъжда дузпа, съм наистина, наистина изненадан, че отмени решението си."

Различно мнение

Намират се и подкрепящи Мариани, като екс защитника на Ливърпул Стивън Уорнък. Той смята, че падането на Мак Алистър е било тромаво и аржентинецът е търсил дузпата.

"Не мисля, че беше дузпа. Алексис Мак Алистър пада тромаво, има просто сблъсък между двамата играчи. Сега Ливърпул трябва да се върне към темпото, с което играеше.", коментира Уорнък пред BBC.

Ливърпул изигра силен мач и владееше инициативата до среда на втората част. След това обаче два гола на носителя на носителя на "Златната топка" Усман Дембеле донесоха успеха на ПСЖ и класирането за полуфиналите с общ резултат 4:0.

