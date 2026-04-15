bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Анализаторите в Англия: Имаше дузпа за Ливърпул

На Острова са шокирани

Анализаторите в Англия са категорични - дузпата за Ливърпул срещу Пари Сен Жермен снощи е била неправилно отменена.

Спорният момент дойде в 64', когато имаше съприкосновение между Уилям Пачо и Алексис Мак Алистър в наказателното поле.

Повторенията показа, че има контакт, макар и минимален. Реферът Маурицио Мариани първоначално посочи бялата точка, но после отмени решението си след намеса на системата за видеопреглед (VAR).

Снимка: Reuters

Според бившия топ арбитър Марк Клатенбърг, крайното решение на Мариани е грешно.

"Говорим за "ясна и очевидна" грешка, всеки път, когато обсъждаме намесите на ВАР, но когато видиш контакта с крака на Мак Алистър... хората ще кажат, че е лек, но отсъждането не е грешно – контакт има“, заяви Клатенбърг по време на коментара си. „След като съдията е отсъдил ситуацията като нарушение, очаквам дузпата да бъде потвърдена. Ако не я беше дал, бих приел ВАР да не се намесва, но след като решението на терена беше наказателен удар, очаквах то да остане."

Легендарният голаджия Алън Шиърър също смята, че дузпата е трябвало да остане.

"И аз съм изненадан, защото МакАлистър се справя изключително добре, опитвайки се да защити топката, предизвиквайки единоборството с Пачо“, каза той. „И след като той се опитва да играе с топката, но не успява и осъществява контакт, а съдията отсъжда дузпа, съм наистина, наистина изненадан, че отмени решението си."

Снимка: Reuters

Различно мнение

Намират се и подкрепящи Мариани, като екс защитника на Ливърпул Стивън Уорнък. Той смята, че падането на Мак Алистър е било тромаво и аржентинецът е търсил дузпата.

"Не мисля, че беше дузпа. Алексис Мак Алистър пада тромаво, има просто сблъсък между двамата играчи. Сега Ливърпул трябва да се върне към темпото, с което играеше.", коментира Уорнък пред BBC.

Ливърпул изигра силен мач и владееше инициативата до среда на втората част. След това обаче два гола на носителя на носителя на "Златната топка" Усман Дембеле донесоха успеха на ПСЖ и класирането за полуфиналите с общ резултат 4:0.

Ливърпул се сгромоляса и на

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ливърпул и ПСЖ

Ливърпул
Ливърпул
0 : 2
ПСЖ
ПСЖ
53%
Притежание на топката
47%
13
Точни удари
6
8
Неточни удари
6
63
Опасни атаки
34
9
Нарушения
10
8
Корнери
2
4
Засади
4
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион:

Състави

25
30 5 4 6
38 8
22 10 7
9
14 10 7
87 17 33
2 5 51 25
39
Георги Мамардашвили 25 Георги Мамардашвили
Джереми Фримпонг 30 Джереми Фримпонг
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Керкез Милош 6 Керкез Милош
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Уго Екитике 22 Уго Екитике
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Ф. Вирц 7 Ф. Вирц
Александър Исак 9 Александър Исак
Матвей Сафонов 39 Матвей Сафонов
Ахраф Хакими 2 Ахраф Хакими
Маркиньос 5 Маркиньос
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Жоао Педро Гонсалвеш Невес 87 Жоао Педро Гонсалвеш Невес
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Уорън Заир Емери 33 Уорън Заир Емери
Desire Doue 14 Desire Doue
Усман Дембеле 10 Усман Дембеле
Хвича Кварацхелия 7 Хвича Кварацхелия
Тагове:

ливърпул шампионска лига пари сен жермен псж острова анализатори дузпа шокирани

Най - важното

Човекът, за който няма тайни във футбола, не може да си намери гадже

Човекът, за който няма тайни във футбола, не може да си намери гадже
Смяна на властта в баскетбола (ВИДЕО)

Смяна на властта в баскетбола (ВИДЕО)
Футболист почина, след като се заби с колело в елен

Футболист почина, след като се заби с колело в елен

"Завръщането на Григор Димитров в елита е въпрос на време"
Кръв и болка: Ритникът от Атлетико - Барса, който подпали спор за дузпа! (ВИДЕО)

Кръв и болка: Ритникът от Атлетико - Барса, който подпали спор за дузпа! (ВИДЕО)

Последни новини

Бащата на Малена: Когато имаше опасност за живота ѝ, я молих да ми праща сърчица (ВИДЕО)

Бащата на Малена: Когато имаше опасност за живота ѝ, я молих да ми праща сърчица (ВИДЕО)
Човекът, за който няма тайни във футбола, не може да си намери гадже

Човекът, за който няма тайни във футбола, не може да си намери гадже
Футболист почина, след като се заби с колело в елен

Футболист почина, след като се заби с колело в елен

Смяна на властта в баскетбола (ВИДЕО)

Смяна на властта в баскетбола (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV